藍質疑翁柏宗代掌NCC 綠籲開臨時會行使人事同意權

國家通訊傳播委員會（NCC）4位委員任期已屆，新任委員人事同意權案仍在立法院卡關，行政院昨天去函NCC，要副主委翁柏宗延任並擔任代理主委，遭在野黨質疑。民進黨立法院黨團今天表示，在野黨延宕人事同意權行使，呼籲在野黨同意召開臨時會完成人事同意權行使。

NCC有4位委員任期於7月31日屆滿，行政院依法在3個月前，也就是在4月30日將提名名單送抵立法院，後遭在野黨阻撓，遲至7月12日，立法院上會期最後一次院會才將人事同意權案交付審查。與此同時，在野黨提案NCC組織法第4條條文修正案，規定NCC委員改為「任滿得連任一次，已連任者不得再任」，及刪除延任規定，該項修正案於立法院上會期最後一天7月16日三讀通過。不過，行政院日前表示，立法院7月29日下午才將三讀條文的咨文送至總統府。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰指出，立法院長韓國瑜領導的立法院，遲至7月29日才將咨文送到立法院，行政院僅能用當下法律任命，行政院是依法行政，難道要行政院違法嗎。

洪申翰說明，藍營不分青紅皂白阻擋人事同意權，也不檢討韓國瑜為什麼這麼晚才將咨文送出，造成時間上的落差，還東怪西怪，呼籲在野黨同意在8月中旬召開臨時會，避免影響政府施政、考生，以及人民的權益。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤提到，為避免NCC人事同意權遲遲無法行使，造成NCC的空轉，以及民生業務無法進行，行政院依現行法先提名代理主委，這完全是依法行政，如果立委無法履行法定義務，無法在法定時間內行使NCC人事同意權，造成政府機關空轉，危及人民權益，行政部門當然必須有所因應，這是行政部門的責任。

吳思瑤強調，人事同意權行使是憲法賦予立委的職責，立委再大，也沒有權力可以選擇性的履行自己想要的職責，人事同意權延宕空轉，危及人民權益，這才是毫無正當性，

吳思瑤表示，不光是NCC委員的人事同意權，考試委員的人事同意權也卡住，影響將近3萬名考生權益，影響的業別包括醫師、護理師到社工師，呼籲在野黨同意招開臨時會，履行人事同意權的法定職責，避免政府機關空轉，無法運作。