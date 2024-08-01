藍白批政院要脅國會 綠籲盡快通過NCC人事案

行政院今天指出，待立法院通過NCC新任委員人事審查案，政院會依法指定NCC組織法新法施行日期。對此，在野黨團批評行政院毀憲亂政，藉人事案要脅國會，民進黨團則呼籲盡快行使人事同意權。

立法院7月中旬三讀通過NCC組織法，刪除延任規定，不過NCC組織法新法尚未上路，NCC副主委翁柏宗依法自今天起延任並代理主委職務。行政院今天表示，待立法院通過NCC新任委員人事審查案，政院就會依法指定NCC組織法新法施行日期，希望立法院能夠盡速審議。

國民黨團書記長洪孟楷透過聲明表示，立法院三讀通過並且經總統公告的法令，行政院還能不施行，已徹底違反五權分立精神，民進黨政府的行政院，無限擴權到視立法三讀於無物，真正凌駕民意、囂張至極。

洪孟楷指出，行政部門想要用這種3歲小孩也看得穿的伎倆，除了要護航特定人士外、更矮化立法院的審查權利，國民黨團絕不可能配合演出，更不會因此降低審查標準，再次正告行政院長卓榮泰，立院三讀且總統公告後法令仍不施行，就是毀憲亂政。

民眾黨團總召黃國昌今天透過聲明表示，印花稅法、大學法都授權行政院訂條文施行日期，但過去立法院三讀修正後，行政院都在公布後就施行；卓榮泰一直到7月9日才鬆口替前行政院長陳建仁提出的人選背書，現在轉過頭來用NCC人事案要脅國會，此種行徑令人不齒。

黃國昌指出，民眾黨團早就表達願意實質審查NCC人事同意權，並提議延會審查，但民進黨團不同意延會，行政院有什麼資格大放厥詞，法令三讀公布後該施行就依法辦理。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄受訪表示，行政院已對外清楚說明相關理由及原因，而NCC是獨立機關，社會大眾期待政府組織順暢運作，況且這攸關到國家運作及經濟與民生發展等，為何在野黨腦袋想的都是政治鬥爭，應該要盡快行使人事同意權。