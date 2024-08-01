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NCC新法公告不施行 朝野互相僵持

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「若NCC新法確定施行日期，但立法院尚未通過NCC人事案，恐影響NCC運作！」行政院發言人陳世凱1日於記者會表示，雖然總統府已經公告立法院三讀通過的NCC新法，但因立法院尚未通過人事案，新法暫不實施，以免影響NCC運作，目前仍決定以前副主委翁柏宗為代理主委。

但國民黨立委黃健豪受訪時不滿表示，行政院這樣做才是毀憲亂政，且舉的例子都是例行業務，應該尊重新的《通傳會組織法》，等待立法院處理完NCC人事案。

NCC運作關乎民生

陳世凱表示，新人事案尚未通過前，若立刻實施新法，恐讓NCC委員會空轉，為避免如此狀況，呼籲立法院應儘速審議新的NCC委員提名，等到立法院通過人事案後，行政院會再研議新法的實施日期。他表示，《通傳會組織法》第16條規定，法規實施日期由行政院另定之，「目前不決定實施日期是合法的。」

他強調，立法院過去曾8次阻擋程序委員會排案審查NCC人事案，如今應盡速審查，避免NCC空轉。

「奧運轉播、打詐等業務都是NCC的重要功能！」陳世凱列舉說，以奧運賽事轉播為例，頻道商要增設轉播頻道、若遭遇重大斷訊，甚至是後續追究與補償，都需要NCC委員決策；另外，政府通過了打詐專法，從源管理黑莓卡等，亦屬NCC業務；如果NCC無法正常運作，相關公告就可能無法確實執行。

例行業務無須全部委員

但國民黨立委黃健豪受訪時指出，行政院這樣做才是毀憲亂政的元凶，不執行立法院三讀通過的法令，卻只是持續拖延。他強調，奧運轉播、iPhone審查等都是例行性的業務，NCC已經修改內規，不需要透過全部委員審查，「難道其他部會沒有部長就不能運作嗎？」

「NCC過去在打詐幾乎毫無作為！」黃健豪也不滿強調，包括黑莓機、打詐等業務，都是在野黨立委在年初開記者會後，NCC才被動開始承接打詐業務，顯示過去幾年NCC的功能完全沒有發揮，如今卻拿打詐作為情緒勒索，只是要為不施行法律找藉口罷了。

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