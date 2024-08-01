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綠盼開臨時會處理NCC、試委人事案 民眾黨反對
立法院法定會期結束，民進黨團有意在八月中旬舉行臨時會，處理ＮＣＣ、考試委員等人事同意權案；不過民眾黨團反對，認為民進黨團當初反對延會，現在說要開臨時會毫無正當性，國民黨團則表示，不會主動提議開臨時會，但若有臨時會，不能只處理人事同意權，也應聚焦民生相關法案。
據轉述，民進黨團總召柯建銘昨天在民進黨中執會表示，立法院預計八月中會有臨時會，民眾黨團不希望召開臨時會，會再去協調，臨時會預計處理ＮＣＣ、考試院正副院長，以及考試委員、大法官等人事同意權案。
民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨團當初反對延會，很多立委急著放假出國，現在到底還有什麼正當性，要求其他立委配合他們。
國民黨團首席副書記長林思銘說，不會主動提議召開臨時會，傾向由立法院長韓國瑜進行朝野協商，國民黨團期盼不能只審人事案，包括學生輔導法、就業服務法、老人福利法、消防法修正案也都要處理。
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