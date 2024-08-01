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陳耀祥卸主委 留下一堆官司

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導
NCC主委陳耀祥。圖／聯合報系資料照片
NCC主委陳耀祥。圖／聯合報系資料照片

ＮＣＣ主委陳耀祥任期昨屆滿，任內審理上架鏡電視，因鏡電視申設衍生相關案件，陳被提告瀆職；ＮＣＣ被檢舉洩密；鏡電視前董事長裴偉挨告洩密、詐欺及背信等；鏡電視七名股東涉偽造文書、稅捐稽徵法及洗錢防制法。台北地檢署均分他字案偵辦中。

二○二○年五月，鏡電視股份有限公司獲經濟部商業司核准設立，裴偉是首任董事長，創設外部公評人制度，向ＮＣＣ申設新聞台頻道，同年八月舉辦的外部諮詢會議初審挫敗。

二○二二年，鏡電視前董事長陳建平指控，裴偉涉嫌掏空鏡電視，提告裴偉涉犯背信、詐欺及商業會計法等罪。

之後，前立委蔡壁如向法務部檢舉，有外力介入鏡電視執照申設案，檢方二○二三年三月間分他字案偵辦，案由為瀆職，陳耀祥被列被告。ＮＣＣ回應，陳耀祥因檢舉案遭檢調列他字案，屬司法偵查正常程序，外界毋須過度解讀。

同年六月廿八日，ＮＣＣ審理鏡電視董監人事變更案和第四台上架案，兩案以四比零過關，鏡電視確定上架八六頻道，可於凱擘、台固集團等卅二家有線電視系統播放，並以附帶條件要求鏡電視股東簽署不得轉讓股份切結書。

時任立委陳椒華爆料，鏡電視大股東早已轉售股權或人頭代持，ＮＣＣ不知調查，陳耀祥怠忽職守，放水護航，告發鏡電視股東裴偉、陳泰銘、陳致遠、蘇永平、祝文宇、葉國一與陳進財等七人，涉嫌偽造文書、稅捐稽徵法和洗錢防制法。鏡電視反告陳椒華涉誣告。

有關北檢偵辦涉嫌洩密案方面，有民眾檢舉，ＮＣＣ涉嫌洩漏陳建平個資給鏡電視高層人員，裴偉因此被列為被告；今年五月十六日，民眾黨立委黃國昌質詢指出，ＮＣＣ洩漏檢舉人「徐小姐」個資給名嘴溫朗東，要求法務部確實查辦，檢方將ＮＣＣ列為被告。

裴偉 鏡電視 陳耀祥

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