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藍評陳耀祥成績全不及格 綠指歷任都顛簸

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明林銘翰／台北報導
NCC主委陳耀祥（左）、副主委翁柏宗（右）。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
NCC主委陳耀祥（左）、副主委翁柏宗（右）。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

ＮＣＣ主委陳耀祥任期昨屆滿，陳遭提告涉嫌瀆職、ＮＣＣ被檢舉涉嫌洩密等，台北地檢署均分他字案偵辦中。朝野立委昨都表示，尊重司法調查；不過藍委批評，陳耀祥任內未捍衛ＮＣＣ應有的尊嚴，讓大家對獨立機關感到失望，此外不論媒體監管、打詐，陳耀祥交出的成績單全都不及格。

國民黨立委翁曉玲表示，陳耀祥於鏡電視申照案過程是否有瀆職，已進入司法偵查，她就不多說什麼，但也由此可見，陳耀祥任內風評兩極，大家都認為陳未捍衛獨立機關應有的尊嚴，讓大家對獨立機關感到失望。

國民黨立委王鴻薇說，ＮＣＣ在陳耀祥任內毫無功能，又遭質疑政治力介入鏡電視申照案，因有證據如錄音檔流出。陳耀祥的歷史評價是讓外界認為，發照過程放水，讓政治直接干預ＮＣＣ審照過程，甚至包括中嘉案，直到立委爆料才處理，而ＮＣＣ打詐不力，被列為詐騙猖獗的戰犯之一。

民眾黨立委林國成表示，身為一名政務官，被告就是有缺失跟瑕疵，一切靜觀檢察官偵辦。但因為包括中天關台、鏡電視案等爭端，都是發生在陳任內，「到底要還陳耀祥清白或入罪，這個我們就靜觀其變。」

民進黨立委鍾佳濱表示，ＮＣＣ從成立以來風波不斷，受朝野政治團體高度關注跟政治勢力挑戰，歷任主委任內都非常顛簸，常常經歷風風雨雨的事件，ＮＣＣ是朝野角力的戰場，他不認為誰擔任ＮＣＣ主委，就能扮演什麼關鍵角色，要把主委任內表現歸功或歸咎有待商榷，很難直接評定表現，只能反映當時政治環境的惡劣。

司法 鏡電視 陳耀祥

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