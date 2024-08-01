曾被影射「可處理中天」 提建言2委員被疑立場鮮明

ＮＣＣ委員王維菁、林麗雲選在任期最後一天「公開建言」，直指台灣走向「政媒集團化」，電視新聞報導不公及過度政治立場化，成為台灣民主的危機。不過，過去中天換照案時，王維菁與林麗雲就曾經被質疑已有「心證」，而二○二○年總統府遭駭流出的「打賴文件」內容也指出，綠營黨政高層要用王、林「配合處理中天」。

王維菁與林麗雲來自傳播學界，過去擔任學者期間，長期參與「反媒體壟斷」運動。二○二○年底，中天新聞台換照案期間，曾有媒體質疑，王維菁、林麗雲反媒體壟斷立場鮮明，對中天換照已有「心證」，應在ＮＣＣ審理換照案時「利益迴避」。

而當時ＮＣＣ委員會則認為，「沒有具體事證認定兩人執行職務會有偏頗，依法不需迴避。」時任副主委翁柏宗也表示，王維菁、林麗雲與ＮＣＣ立場一致，兩人過去之反媒體壟斷立場，不是針對特定媒體，這是普世價值，執行職務不會有偏頗之虞。

而在二○二○年五月，總統府「密件」外流，文件內容中顯示，時任政院幕僚報告ＮＣＣ相關人事，「有關其他新任委員：三位新任委員中，一位是現任主秘，另兩人是媒改學者。兩人偏綠，可以配合處理中天，但其中一位比較理想色彩。」當時就有媒體質疑，「密件」所指的是王維菁、林麗雲。不過總統府當時駁斥，相關密件內容是經過偽變造、臆測拼貼，非屬事實，兩人也否認上述傳聞。