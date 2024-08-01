翁柏宗代理NCC主委 新法上路就卸任

在野黨上月十六日聯手修正ＮＣＣ組織法，刪除延任條文、限制連任次數等「萬年條款」，但行政院日前去函，要ＮＣＣ副主委翁柏宗依現行法令「延任」，並擔任代理主委。在野黨批評，行政院帶頭違法製造對立，「走小路鑽小門」。據了解，翁柏宗將在新法上路後「依法卸任」，但新法施行日期仍待行政院拍板。

現任ＮＣＣ主委陳耀祥、副主委翁柏宗任期昨屆滿，行政院前天以ＮＣＣ組織法新法尚未公告施行為由，指派翁柏宗「依法」延任並代理主委。

據了解，國民黨立委上周五開始關注，為何三讀法案還沒送出立法院？立法院秘書長周萬來緊急了解狀況，議事人員稱按照標準作業流程，法案還要整理、排版、校對錯字等，且立院會期末清倉法案太多又遇上颱風假，直到本周一、廿九日才送出第一批三讀法案，距離立法院通過已十三天。

立法院已將三讀法案送到總統府，且總統依照憲法在十日內公布，但施行日期並非如外界預期的「三日內」，因為ＮＣＣ組織法第十六條明定，施行日期由行政院命令定出。行政院人士指出，屆時在新法公布並施行後，將會依相關法令處理。換言之，新法上路後，翁柏宗必須「依新法卸任」，至於日期為何不得而知，行政院預計待新法公布後，再做法規施行生效的研議。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，儘管新法尚未公告實施但立法院決定已經如此明確，行政院還利用時間的空隙「走小路鑽小門」，無視立法院做出的決定，民眾黨團無法接受。

國民黨立委黃健豪表示，行政院應依照新法發布人事令，否則在野黨不承認翁柏宗身分，不排除凍結相關人事、業務預算。藍委王鴻薇說，行政院完全漠視立法院通過的法案意旨，民進黨政府現在是直接不演了嗎？

民進黨團幹事長莊瑞雄說，行政院依法指派翁柏宗代理主委，是要維護ＮＣＣ正常運作，避免空轉，而法律公告跟施行有一定流程，依法有據。