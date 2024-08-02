胡姓釣客將返台 管碧玲：時間沉澱讓金門問題解決

金門快艇案順利落幕，被滯留近5個月的金門胡姓釣客也預計可在7日接回。海委會主委管碧玲今天表示，「時間的沉澱讓金門事件問題可以解決」，也已一一致謝很多人的努力。

金門快艇案落幕後，外界持續關注金門胡姓釣客等相關案件進展。國民黨籍立委陳玉珍昨天發布新聞稿表示，經與中方協調後，將於7日陪同家屬一同前往中國將胡姓釣客接回來。

管碧玲今天中午在臉書（FaceBook）發文指出，時間的沉澱讓金門事件的問題可以解決。過程中已一一致謝很多人的努力，包括金門縣政府、海印寺、金門紅十字會，陳玉珍委員國會外交，昨天晚上均已經通電話致謝。

管碧玲說，很高興7日胡姓釣客就可以回家，希望一樣順利，也希望綁在一起的事情都能一一解套。

她重申，海巡署在第一線執法內容，都是兩岸法制體系共同目標，用來維護海洋秩序；海上救生救難需要兩岸合作，創造兩岸人民福祉，所以需要往善的循環發展，也指示過去兩岸協同執法窗口，都趕快聯繫起來，努力促使一切恢復原狀，還有一段路要走，還要一起努力。