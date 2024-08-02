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陳玉珍7日赴陸帶回胡姓釣客 陸委會：樂見累積善意

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會對於胡姓釣客7日將歸表示「樂見陸方採取行動，累積善意」。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會對於胡姓釣客7日將歸表示「樂見陸方採取行動，累積善意」。（記者廖士鋒／攝影）

金門漁船案落幕後，兩岸再傳出好消息。立委陳玉珍1日晚間表示，將於7日與家屬到大陸，帶回一直在大陸滯留未能歸來的胡姓釣客，陸委會就此表示肯定，指出「樂見陸方採取行動，累積善意，只要人能趕快回來，就是好事」。

陳玉珍此前指出，經與陸方協調後，她將於8月7日陪同家屬一同前往大陸將胡姓釣客接回來，讓這段期間金門海域發生的大小事件都能順利解決，最後共同迎接開放陸客來金門觀光旅遊的好消息。

陸委會副主委梁文傑則於1日記者會上指出，胡姓士官是在海上被人道救援，但他批評人道救援變成了「私行拘禁」，「毫無道理的拘禁到現在5個多月，我們希望趕快放人」，他再次強調，從救援變成拘禁，「這是完全不文明的做法」。

陸委會主委邱垂正則在7月30日晚間，指出「兩岸的相互及時救援不應該附帶條件」，他以凱米颱風為例表示，「因為天候因素也造成台灣周遭海域的一些船隻擱淺，至少有11位陸籍船員獲救跟獲得安置，我們也是等到天候穩定之後，會陸續協助這些入籍船員回到中國大陸或是工作地」。

胡姓釣客事件發生於3月18日，當天凌晨，2位金門釣客漂流到泉州圍頭灣被大陸救起，大陸官媒央視新聞原先說18日上午會由廈門海上搜救中心在海上把兩人轉交給金門方面，但一直沒有下文，大陸國台辦3月18日晚間又曾指出「福建方面將儘快安排人船返回金門」，不過直到3月22日才移交1人。

而對於有軍職身分的胡姓釣客，國台辦發言人陳斌華3月22日指其「未如實說明身份，且編造虛假職業資訊有意隱瞞，有關部門需進一步核實了解相關情況」，此後國台辦多次表示仍在「核實中」。據了解，胡姓釣客曾數十天都在大陸海警船上，之後才到岸上。

對於陳玉珍所公布8月7日接人，目前大陸國台辦還未有回應。

台海 海巡署 金門

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