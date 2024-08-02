陳玉珍：胡姓釣客 家屬8月7日將接回

金門籍立委陳玉珍昨晚表示，將於八月七日陪同家屬一同前往大陸，將胡姓釣客接回來。

她說，「修合無人見，存心有天知」，近期以來在金門海域發生的大小風波如今能夠逐一解決，各方都盡最大努力與善意，讓事情得以圓滿，最後共同迎接開放陸客來金門觀光旅遊的好消息。

國民黨主席朱立倫昨天到金門出席國會改革說明會暨國民黨金門縣黨部新任主任委員陳玉珍布達典禮，被問到金門快艇翻船事件政府反應慢半拍？朱立倫表示，要特別謝謝陳玉珍、金門縣府與民間團體的努力，終於讓事件終於落幕。

朱立倫說，他常講「遲到比不到好」，但這次是不是真的太晚了，拖了將近半年，對漁民和兩岸關係傷害非常大，希望未來能記取教訓，兩岸只有透過對話交流、不能對抗交惡。

他也說，現在還有很多問題沒有解決，包括澎湖漁船大進滿八十八號還沒回來，要拜託陳玉珍多做溝通；還有觀光旅遊的開放，昨看到很多小三通的客人，希望有更多大陸觀光客、團客透過交流，增進觀光旅遊業的發展。

陸委會昨天舉行例行記者會，陸委會發言人梁文傑就漁船案表示：「我覺得善意都是互相的，其實雙方都有善意，但是同時也都有壓力，我們都可以理解」，希望事情能夠解決、讓兩邊走得比較近一點，不要再回到緊繃的狀態。

梁文傑昨天在記者會上重申，這一次的協商是當事人與當事人之間，就慰問金、遺體與船隻歸還的問題達成共識。他表示，「至於很多外界定位、定性等等，在我看來都是不必要的」。