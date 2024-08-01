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金門快艇案落幕 朱立倫：兩岸要交流勿對抗

中央社／ 台北1日電

兩岸協商金門快艇案達成共識，國民黨主席朱立倫今天說，兩岸要透過對話交流，不能對抗交惡，現在還有尚未解決的問題，包括澎湖漁船大進滿88號還沒回來，以及開放觀光旅遊，希望能有更多的大陸觀光客，增進旅遊業發展。

金門快艇案發生於今年2月14日，一艘中國大陸船隻越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死。兩岸數度協商未有結果，雙方代表7月30日在金門金湖飯店重啟協商，會後均表示已達成共識，但細節不便對外透露。

朱立倫今天到金門參加國會改革說明會，以及國民黨金門縣黨部新任主委陳玉珍的布達典禮。朱立倫說，陳玉珍是金門在地立委，接任縣黨部主委符合國民黨在地內造化的做法，謝謝陳玉珍答應擔任主委，同時感謝前主委吳興邦過去2年的辛苦，特別升任為組發會義務副主委。

談到金門快艇案，朱立倫說，要特別謝謝陳玉珍，也要謝謝金門縣政府及很多民間團體，大家一起努力，讓事件落幕。雖然他常講「遲到總比不到好」，但這次是不是真的太晚了，拖了將近半年，而且對漁民跟兩岸關係的傷害非常大，希望未來記取教訓。

朱立倫表示，兩岸要透過對話交流，不能夠對抗交惡，現在還有還沒解決的問題，包括澎湖漁船大進滿88號還沒回來，要拜託陳玉珍再多溝通。另外還有開放觀光旅遊，希望有更多大陸觀光客、團客、個人旅遊，都能夠透過交流，增進觀光旅遊業的發展。

台海 海巡署 金門

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