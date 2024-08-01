梁文傑：兩國、兩區互不隸屬是一樣的

陸委會副主委梁文傑上任後對兩岸定位曾做過多次表述，他昨日接受網路節目專訪時再次提出，蔡、賴兩位總統「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法，跟「台灣地區跟大陸地區互不隸屬」是一樣的，差異只在稱國名，還是要稱地區。

梁文傑這番說法堪稱是民進黨政府對兩岸「互不隸屬」又一新詮釋。他指出，根據「兩岸人民關係條例」，「兩岸」是簡稱，全名是「大陸地區與台灣地區人民關係條例」，「因為太拗口」，所以通常都是講「兩岸關係」。

梁文傑進一步表示，賴總統或蔡總統都曾講過、且目前都堅持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，從陸委會的角度來講一樣，這跟台灣地區跟大陸地區互不隸屬是一樣的，所不同的只是要稱國名還是要稱地區。

他認為，「這等於是訓詁學」，「因為兩岸關係其實很多都是在做文字遊戲、做文章了」。

展望未來兩岸關係，梁文傑強調，「對兩岸關係我們要把它好好維持，但是也不要有幻想」。他指出，中華民國在對岸的眼中就是非法政府、就是應該要被統一掉的地方政府。中共總書記習近平「可能會做的超乎你我想像得久」，所以不要存在幻想。

梁文傑並預期，大陸海警未來還是會繼續進入我方禁限制水域宣示執法權，不會因陸船翻覆事件已於卅日落幕就停止，因此我方政府「亮旅遊橙燈會比較長期」。