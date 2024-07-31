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駁邱垂正 國台辦再強調：金門溝通與兩岸協商談判無關

聯合報／ 記者陳政錄／寧夏銀川即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華連續兩天強調，此次兩岸在金門的溝通，與兩岸協商談判無關。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華連續兩天強調，此次兩岸在金門的溝通，與兩岸協商談判無關。記者陳政錄／攝影

兩岸昨（30日）就「2·14」金廈海域事件進行協商，罹難者家屬與我方達成共識，但對於陸委會主委邱垂正表示，事件是「在兩岸既有管道的持續溝通下，務實推動相關問題的妥善解決」，大陸國台辦31日晚間發布新聞稿，再次強調「此次溝通與兩岸協商談判無關」，喊話台灣有關方面盡快查明真相，要求台方停止用粗暴危險方式對待大陸漁民。

大陸國台辦31日深夜發布發言人陳斌華答記者問，就昨日兩岸協商後，陸委會召開記者會說明時，邱垂正的相關說法進行回應。

陳斌華首先指出，「『2·14』惡性撞船事件（陸方說法）」的基本事實，是台海巡人員用粗暴危險方式對待大陸漁民，造成人員死亡。大陸有關方面高度關切。

他重申，受遇難者家屬委託，晉江市紅十字會與台灣有關方面聯繫溝通，使善後相關事宜得以解決。「我要再次強調，此次溝通與兩岸協商談判無關。」

陳斌華說，我們再次敦促台有關方面盡快查明真相，做出公正的調查結論，對涉事人員作出相應處理。

他還表示，大陸有關方面歷來重視漁業資源的保護和相關海域正常秩序的維護，近年來採取各種措施，加強對漁民出海生產管理。對台灣漁民，我們也始終以同胞情誼相待，在沿海設立台灣漁民接待點，為台灣漁船、漁民提供避風、補給、供水、搶險救助等幫助。

陳斌華說，台灣有關方面應當尊重兩岸漁民長期在傳統漁區作業的事實，停止抓扣大陸漁船和用粗暴危險方式對待大陸漁民，保證漁民生命財產安全。

在30日傍晚陸委會召開的記者會上，對於此次協商被視為「新金門模式」，能否成為未來兩岸協商的基準，邱垂正說，不管外界稱為兩岸兩會模式、金門模式、澳門模式、事務性協商、小兩會，所有重點都在「政府主導」，官方才具有公權力，才能夠維護國家安全及民眾的福祉，才有能力務實解決民眾的問題，這是政府存在的目的及價值。

邱垂正說，本案事涉政府公權力，陸委會與海委會、海巡署等單位成立專案小組，評估事態發展、整合協調相關部門意見，在兩岸既有管道的持續溝通下，務實推動相關問題的妥善解決，過程中，也感謝社會各界的支持與促成。

在此之前，陳斌華昨日也已對陸委會副主委梁文傑說，這次兩岸就此事的協商是「當事人對當事人」回應稱，此次大陸晉江紅十字會工作人員受家屬委託，與台灣方面就「2·14」撞船事件進行溝通，與兩岸協商談判無關。他指，兩岸制度化協商機制停擺的原因眾所周知，只有回到「九二共識」政治基礎上來，兩岸協商談判才能恢復。

台海 海巡署 金門

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