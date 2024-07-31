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金門快艇案落幕 管碧玲：面對錯誤臆測忍辱負重

中央社／ 高雄31日電
海委會主委管碧玲。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
海委會主委管碧玲。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

中國「三無」船越界翻覆2死案30日落幕，台、中方代表均表示「達成共識」；海委會主委管碧玲說，面對外界攻擊與錯誤臆測，會繼續忍辱負重並信守承諾，另宣布海保法已完成副署將在今天公布。

海洋委員會主委管碧玲今天在臉書（FaceBook）發文指出，金門事件落幕，但「披忍辱之簑衣，遮無明之風雨」，辛苦還沒過去，外界仍持續錯誤臆測並攻擊她、海委會及海巡署

管碧玲表示，她已習慣「退己進人常忍辱、諸事寬慈」，人生有修煉，就繼續信守承諾，繼續忍辱負重。

另外，管碧玲指出，海洋保育法已依據憲法第37條規定完成副署，「千呼萬喚始出來的海保法，是我付出心血完成立法的美麗果實」。

管碧玲表示，已接獲通知今天將會公布，「真是十分歡喜，兩岸猿聲啼不住、輕舟已過萬重山，操盤的事一一瓜熟蒂落，我向前走了」，海委會站在崗位上，持續進行「國安、治安、平安」3安及「海洋污染防治、海洋廢棄物處理、海洋生態保育、海洋產業發展」4海等工作。

台海 海巡署 管碧玲 金門

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