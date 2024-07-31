陸船翻覆事件落幕！「執法過程未錄影蒐證」 海巡署致歉陸漁民

兩岸代表昨在金門針對○二一四陸船翻覆事件簽署四項共識協議，我方依協議發還二具遺體及查扣的漁船，給予兩位遇難漁民家屬各人民幣一百五十萬元撫慰金，並由海巡署長張忠龍在公祭會場上對執法過程未錄影蒐證致歉，全案歷經五個多月，暫告一段落。據了解，協議並做成附帶決議，善意處置金門胡姓釣客、大進滿八八號漁船兩事件，陸方已著手進行。

我官員：政府主導 官方才具公權力

外界關注這次協商到底是「官方對官方」抑或「官方對民間」？是否成為兩岸解決爭議新模式？陸委會副主委梁文傑在金門表示是「當事人對當事人」，陸委會主委邱垂正則舉行記者會強調兩岸互動卅餘年來，重點都在「政府主導」，因為官方才具公權力。

國台辦：回九二共識 才能協商談判

不過，大陸國台辦發言人陳斌華回應，紅十字會工作人員受家屬委託與台灣方面就事件溝通，「與兩岸協商談判無關」，只有回到「九二共識」政治基礎，兩岸協商談判才能恢復。

這起發生在今年二月十四日的陸船翻覆釀成兩死意外，雙方談判一度陷入僵局。雙方代表昨天上午九時在金門金湖飯店重啟協商，一起發表共識。

陸方代表、兼任大陸晉江紅十字會高級顧問的泉州市台港澳辦副主任李朝暉表示，○二一四事件發生迄今五個多月，雙方協商達成共識，希望台灣要積極落實紀要條款。我方代表、海巡署副署長謝慶欽說，協商氣氛良好，成果要歸功兩岸相關人士不斷努力，細節因雙方共識，暫時無法對外公開。

據了解，兩造簽署共識內容有四大主軸，包括發還罹難漁民遺體、發還遭扣船隻、給付撫慰金與致歉，撫慰金每人一百五十萬人民幣，附帶決議將為陸方能善意處置金門胡姓釣客、大進滿八十八號漁船兩案，盡快釋放滯陸人員及查扣的船隻。

昨天下午二時許，陸方代表及家屬搭船返陸，李朝暉在金門水頭碼頭受訪時突然表示，希望台灣有關方面能盡快公布事件真相，也呼籲台灣有關部門應善待大陸漁民，確保不再發生類似惡性事件。

謝慶欽回應，事實真相交給公正的第三方檢察機關調查，後續會落實協商；他強調，這次是單純的執法事件，會捍衛執法正當性，但也兼顧人道考量來善後。一名參與談判的官員說，「我方立場一貫且明確，不存在技巧性道歉」。