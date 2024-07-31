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我方凸顯「沒九二共識」也行 陸學者直指「對民進黨更有芥蒂」

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海報導
陸船事件協商昨天將在金湖飯店登場，陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉（左二）搭小三通船班抵達金門，海巡署副署長謝慶欽（前）登船迎接。記者蔡家蓁／攝影
陸船事件協商昨天將在金湖飯店登場，陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉（左二）搭小三通船班抵達金門，海巡署副署長謝慶欽（前）登船迎接。記者蔡家蓁／攝影

兩岸代表在金門就陸船翻覆案達成共識，是否意味著緊張關係走向和緩？廈門大學台灣研究院教授唐永紅認為，兩岸處理陸船事件時一系列不愉快的經歷，以及民進黨當局故意凸顯「沒有九二共識也可以處理問題」做法，都讓大陸今後對民進黨更有芥蒂；兩岸互信已蕩然無存。

上海東亞研究所副所長包承柯則認為，台方願意拿出誠意向死者家屬表達慰問是「積極的做法」，但此案是特殊案例，不會取代兩岸常態化競爭，要回到九二共識基礎上才能解決兩岸問題。

陸委會副主委梁文傑稱這次兩岸協商是「當事人對當事人」，即台灣海巡署對大陸漁船罹難者家屬。包承柯認為這個說法是可接受的，但為大陸並不將海巡署看作具官方色彩。

唐永紅強調，民進黨不承認九二共識，大陸不會同意以「官方對官方」或「官方對民間」名義去接觸。他並批評梁文傑的說法是民進黨試圖展現兩岸「沒有九二共識」也可以處理問題，但只會適得其反；他不認為陸船事件落幕意味著兩岸關係走向和緩。

台海 海巡署 金門

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