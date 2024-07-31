台學者評估「至少最壞情況已過」

「陸船事件卡住太多事了，包含兩岸人員交流及觀光、金門胡姓釣客及澎湖籍漁船大進滿八十八號仍遭扣留。」淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，繼續僵持會導致雙方都是輸家，透過簽署共識讓各自找到下台階，「無論這疙瘩是否真的翻頁，至少最壞情況已過去」。

張五岳說，○二一四陸船事件一度讓兩岸敵意升高，彼此產生許多誤解，此事牽動兩岸敏感神經，包含雙邊觀光及人員交流，尤其金廈間因善意默契而存在多年的禁限制水域一夕間消失無存，大陸海警展開常態化巡查，造成我方漁民出海作業、海巡人員執法很大壓力及困境。

師大政治所教授曲兆祥說，大陸當局說「廈金海域根本不存在所謂禁止、限制水域」這部分較棘手，我方應該極力爭取恢復，以免衍生更多爭端。

中山大學中國與亞太區域研究所所長、國策研究院副院長郭育仁觀察，大陸近期處理涉外議題態度都有軟化，「對台灣不是特例」。他說，海委會、海巡署、紅十字會、金門縣府等單位花不少心力想解決問題，加上罹難者家屬希望早日帶親人回家，種種內外條件俱足，才能水到渠成。