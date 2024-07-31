兩岸互動 陸委會：重點在政府主導

陸船翻覆案昨落幕，兩岸互動模式受關注，陸委會主委邱垂正昨主持記者會，強調兩岸互動卅餘年來，不管是什麼模式，「所有重點都在政府主導」，官方才具有公權力。不過，大陸國台辦發言人陳斌華昨晚回應，雙方溝通與「兩岸協商談判」無關，只有回到「九二共識」政治基礎，兩岸協商談判才能恢復。

陸委會昨發新聞稿指出，政府當前大陸政策就是以追求兩岸和平、互惠互利、共存共榮及保障人民福祉為目標，坦言台海情勢複雜敏感，拋出「秉持相互尊重理解的對話溝通、維護既有公權力制度化協商機制運作」倡議，強調這是化解緊張對立、促進雙方良性互動的最有效途徑。

邱垂正表示，雙方同意協商文本不公開，但包含公祭現場及遺體、事故船隻返還，都是落實協商共識的一部分。他未具體回應什麼轉折讓我方決定向家屬致歉，也未證實人民幣一五○萬元撫恤金部分，僅稱撫慰金由企業家及熱心人士提供，他們不願意公開姓名及金額。

邱垂正指出，事件發生後與陸方建立聯繫窗口持續交換意見，雙方距離逐步拉近也相互理解彼此堅持及需要，兩岸互動卅餘年來，不管氣氛如何，一直透過各種方法跟模式進行意見溝通，不管外界稱它是兩岸兩會模式、金門模式、澳門模式、事務性協商、小兩會甚至複委託，所有重點都在政府主導，官方才具公權力，才能維護國家安全及民眾福祉，他並以「政府主導、民間協助」形容過去不少兩岸協商成果，但並未具體回應賴清德總統是否有指示，僅說「政府機制非常完整」，對陸方各種狀況充分掌握。

針對陸方曾有「惡性撞船」說，邱垂正認為雙方能達成共識就證明這不是雙方協商的障礙；他還說，政府對此一「執法意外事件」處理原則沒改變，本次係屬「三無」船舶，呼籲陸方加強雙方協同執法。

大陸官媒新華社昨仍以「『二一四』惡性撞船事件」報導雙方代表達成共識、接回兩名罹難漁民遺體。大陸國台辦發言人陳斌華昨晚表示，晉江市紅十字會工作人員陪同家屬到金門處理「二一四」撞船事件，兩名遇難者遺體終於返回故鄉，家屬也終於等到遲來的道歉。

陳斌華強調，紅十字會工作人員受家屬委託，與台灣方面就事件進行溝通，「與兩岸協商談判無關」；兩岸制度化協商只有回到「九二共識」政治基礎上來，兩岸協商談判才能恢復。

至於金門胡姓釣客、被大陸海警扣押的台灣漁船「大進滿八八號」何時能返台？陳斌華表示有關部門正在處理，會依法依規予以處置。