撫慰金出自葉國一？ 英業達低調

兩岸談判代表昨順利完成○二一四陸船事件協商，傳出我方發放撫慰金給兩名死者家屬共約新台幣一三六○萬元撫慰金來自企業捐贈，消息人士透露，捐贈者就是身兼中華民國海巡之友總會最高顧問的英業達集團創辦人葉國一，他對此事相當低調；該人士也說，台灣很多企業願意出錢，重點不是在錢，而是為兩岸和平出力。

英業達昨天表示不便回應。但英業達相關人士指出，葉國一任中華民國海巡之友總會最高顧問，海巡之友總會從今年二月就一直對外強調會基於人道關懷立場，全力支持生者及亡者慰問事宜。

葉國一擔任最高顧問的海巡之友總會於民國一○七年一月二十四日成立，宗旨在推動海巡人員照顧政策，協助海巡執行各項事務，也推廣海洋政策發展等，也扮演海巡人員的後盾。

在○二一四事件發生不久，當時就傳出海巡之友總會關心此事，葉慨捐撫慰金其實是有跡可循。

不過，對於給予大陸撫慰金是來自企業捐贈，中廣前董事長趙少康質疑，一件事情被政府搞成這樣子，能力、程度真的很差，政府怕被罵用納稅人的錢，所以找企業界來捐；政府出面找企業，不就等於是強迫一樣嗎？

國民黨立委林德福也說，實在很難相信海巡身上沒有密錄器，政府不僅不願承認錯誤，還要求企業捐錢，此舉實為不得體；如果我方有錯，就應該承認，該道歉就道歉，該賠償就賠償。

民眾黨立委張啓楷也主張由政府支付撫慰金，因為這是執行公務期間出事，公務支出應屬合理合法；不過如果有企業界願意出錢，「只要不是不樂之捐就好」。

不過，民進黨立委洪申翰表示，這樣的批評很無謂，兩岸間處理爭議問題，本來就需要更多彈性去處理，如果民間資源願意協助，促成敏感問題落幕，藍營應該要思考，用這樣方式批評，對兩岸是好事嗎？

藍讚陳玉珍促成兩岸協商

記者張睿廷、鄭媁／台北報導

陸船翻覆案延燒數月，兩岸終於在昨天達成共識。國民黨表示，事發以來國民黨持續高度關注，並在第一時間呼籲政府盡速還原事情真相，於法於情於理該還給各方的公道，及視情況可給死者家屬的撫慰，目前事態發展符合國民黨當初的呼籲與期待。

國民黨表示，即便部分民進黨人士於過程中不斷叫囂，但金門立委陳玉珍居中不斷努力促成兩岸協商溝通，使善意得以積累，結果逐漸朝向正面，這次危機處理值得朝野政黨民意代表借鑑。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，相信這是兩岸各方都樂見的結果，只是過程中造成台海情勢緊張、傷害了民間情感；此次事件已表明，兩岸缺乏政治互信、沒有官方溝通管道是非常危險的，呼籲民進黨政府，回到憲法定義下的中華民國，遵循兩岸人民關係條例，展現改善兩岸關係的信用和誠意。