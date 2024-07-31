遺體漁船都發還 陸船案167天…仍「偵辦中」

二月十四日發生在金廈海域的陸船翻覆釀二死案，引發兩岸關係緊張，案件由金門地檢署偵辦中，偵辦迄今一六七天，調查結果遲遲未出爐，兩具遺體與證物「三無漁船」昨都發還給陸方，外界不免存疑，到底案件是卡在哪裡？對此，金門地檢署仍是老話一句，「案件偵辦中，待結案時再一併向外界說明」。

據了解，金門地檢署主任檢察官施家榮昨避開媒體低調到協商會場，但到場不是說明偵辦過程與進度，而是闢室與家屬完成驗屍的司法調查報告，隨後由施家榮核發兩罹難漁民的相驗屍體證明書給家屬，讓家屬在完成法院認證後，可以順利將遺體領回。

金門地檢署表示，主任檢察官施家榮已完成相關程序並核發相驗屍體證明書，兩具遺體均發還家屬；船舶部分因已採證完畢，也將陸籍無名船舶解除扣押，交由海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡隊依法處理；另將ＣＰ｜一○五一號巡防艇解除扣押，發還第九海巡隊。

死亡證明認證作業繁瑣，昨天陸方代表結束公祭後，也兵分二路，由泉州市台港澳辦副主任李朝暉等人陪著家屬到金門地院完成死亡證明書認證作業。兼任晉江紅會顧問的金井鎮長莊東航到料羅碼頭，參與海巡署發還遺體與歸還扣留船隻的作業，陸方派出兩艘陸籍工作船，並由晉江紅十字會人員前來協助運送棺木與船隻，殯葬業者在碼頭協助，出動吊車將兩具棺木吊上船，也將扣留漁船吊上另一艘大陸工作船，一併歸還。

上午十一時三十分許，碼頭作業完畢，隨即由海巡署巡防艇引導二艘船離港，返回晉江圍頭港。海巡署副署長謝慶欽在完成遺體發還與歸還扣留船隻程序後，趨前與莊東航握手致意，雙方表達善意。