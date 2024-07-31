觀察站／兩岸代表融冰 回應字句藏機鋒

○二一四陸船事件昨在金門簽署協議，懸宕一六○多天，雙方暫時放下歧見，談判代表再度踏上金門，和前一回合交手總是鐵青著臉相對照，此次臉部線條柔和許多，協商、公祭、發還遺體及船隻過程，一切照敲定的「腳本」走。雙方在協商達陣後，仍要各抒立場，字字句句暗藏機鋒，都怕被矮化。從事發迄今，死者家屬話語權不重，關鍵仍在兩岸政治角力願不願意罷手。

陸船翻覆事件發生後，二、三月間經過長達十五天多達十五輪閉門協商破局，大陸家屬團三月五日下午負氣返回大陸，不僅拒收撫慰金，陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉還撂下「民進黨當局後果自負」重話。簽署協商共識後，李朝暉受訪平靜回應，事件歷經五個月終達共識，希望台灣落實紀要條款，給家屬一個交代，陸方回應「硬中帶軟」，字字句句都有弦外之音。

李朝暉一行人臨去時在碼頭邊受訪，更忍不住放砲，說「家屬終於等到遲來的道歉，要檢方趕快公布事件真相，做出公正結論」。

海巡署副署長謝慶欽上午稱「協商氣氛良好」，至於陸方是否還覺得是「惡意撞船」，謝搖頭後離去。謝的回應也是字斟句酌，避免再生波瀾。下午在碼頭邊時，謝連說兩次「我們捍衛海巡署執法正當性」，要凸顯談判底氣。

協商共識包含給兩名死者家屬每人的一百五十萬人民幣撫慰金（約台幣六百八十萬），這筆錢來自企業捐款，而不是公帑，避免又被作文章。

一行人也前往殯儀館，海巡署長張忠龍現身金門殯儀館，致詞時說，對該案執勤過程沒蒐證錄影向社會及家屬致歉；對家屬所受煎熬，海巡署願再次公開表達歉意。短短卅秒致詞，算是回應陸方談判四大訴求之一的「要道歉」，但張道歉理由是執法瑕疵，而非執法過失。我方出面道歉層級也經過盤算，海巡署長出面道歉滅火，也算為上層長官承受砲火。

正式談判簽署協商前，我方、陸方都相當克制，海委會主委管碧玲沒現身金門，她態度低調，對於記者詢問，管用文字訊息回覆「等事過境遷再聊，目前先顧大局」，要確保一切穩妥進行，別再生變數。

前一波談判十五回，加上昨天協商交手，雙方從劍拔弩張變得以禮相待，受訪時，我方禮讓陸方先談，試圖傳遞更多善意。○二一四金廈海上波瀾暫時平息，但兩岸餘波盪漾不止，更大考驗還在後頭。