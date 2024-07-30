金門漁船案落幕 學者：兩岸事務治理能力非常重要

兩岸漁船案終於在30日簽署文件落幕，由於這起事件對兩岸關係影響重大，兩岸的互動與溝通更是外界矚目的焦點，學者王信賢分析，這至少是一個好現象，也強調在國際跟兩岸狀況都不大好的時候，「兩岸事務治理的能力其實非常重要」。

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢30日向本報表示，大陸不滿意賴總統520就職演說，所以有一系列的文攻武嚇，但對於漁船案，我方的態度其實逐漸放軟，大陸也在降低敏感性，「至少在520之後看到一個比較好的互動跟結果」，在兩岸當大家都在談形勢越來越危急的時候，「這至少是一個好的現象」。

至於這會不會形成一個新的模式，王信賢認為「要再觀察」。他坦言，自己感覺好像回到30幾年前。比如1986年王錫爵劫機事件，然後1990年金門協議雙方以紅十字會互動，再到海基、海協兩會，過去這30幾年來，兩岸關係有高有低、有波峰有波谷，「這個時候應該要重新建立一些新的互動模式了」。

王信賢也分析，這事件看來是在貫徹邱垂正的意志，在當前較為艱難的兩岸情勢下，以務實的方式解決問題，不觸碰敏感的政治問題。他提到，其他事件包括胡姓釣客、大進滿88號都需要更務實的方式來做，更重要的是0214事件後，大陸不承認「禁限制水域」，這是高度政治敏感的事情，「如果很事務性的東西都沒辦法好好解決，更不用講接下來去處理其他事情」。

王信賢也認為，雙方都應該儘量用比較模糊的方式來處理這次事情。他更強調，在國際跟兩岸狀況都不大好的時候，「兩岸事務治理的能力其實非常重要」，這跟「抗中保台」不一樣的地方在於「有沒有辦法維持和平、有沒有辦法促進兩岸健康的交流跟協商」，這次金門的新模式或是一個起點。

就陸委會的聲明以及邱垂正30日的說法，王信賢分析，政府定性「單一、突發事件」，同時試圖對外說明：司法歸司法、協商歸協商，雙方有協商窗口，且是從2月開始持續進行，更進一步想要「維護既有公權力的制度化協商機制運作」，他解讀，「換言之，就是繞開原本的政治藩籬與前提（九二共識承認與否），形成制度化協商機制」。

他也解讀陸委會說法指出，「重點都在政府主導，官方才具有公權力，才能夠維護國家安全及民眾的福祉，才有能力務實解決民眾的問題」、「政府主導、民間協助」，旨在告訴陸方與台灣民眾，解決兩岸問題的權力在中央政府，不是在野黨與地方政府，「民間只是扮演協助政府的角色」。

至於，2月14日之後陸方海警船到金門海域常態化執法巡查，未來局勢有可能趨緩？王信賢認為，禁限制水域「短期之內要去要去處理很難」，因為大陸一旦表態了，要改變基本上不大可能。但至少在執法上面雙方還是可以達到一定的默契，執法時應會比較緩和；另外對於觀光，他預估若沒有太大政治紛爭，仍比較樂觀看待陸客赴金馬旅遊。