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兩岸協商新模式？金門協商陸船案落幕 國台辦回應了

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
對於兩岸在金門就2月14日金廈海域事件進行協商，是否能成為兩岸協商新模式，大陸國台辦發言人陳斌華30日回應說，這與兩岸協商談判無關。記者陳政錄／攝影
對於兩岸在金門就2月14日金廈海域事件進行協商，是否能成為兩岸協商新模式，大陸國台辦發言人陳斌華30日回應說，這與兩岸協商談判無關。記者陳政錄／攝影

兩岸今天就「2·14」金廈海域事件進行協商，陸委會副主委梁文傑說，這次兩岸就此事的協商是「當事人對當事人」，以致這能否成為兩岸協商新模式受到討論。不過，大陸國台辦發言人陳斌華30日晚間說，雙方溝通與「兩岸協商談判」無關，只有回到「九二共識」政治基礎上來，兩岸協商談判才能恢復。

據大陸官媒新華社稍早報導，30日，「『2·14』惡性撞船事件」罹難者家屬在泉州晉江紅十字會人員陪同下，於金門與台灣方面就善後事宜進行協商，並達成共識，大陸方面接回2名罹難漁民遺體及被扣漁船。

接著，大陸國台辦晚間發布發言人陳斌華答記者問，就梁文傑稱，這次兩岸就此事的協商是「當事人對當事人」，是否能成為兩岸協商新模式做出回應。

陳斌華說，晉江市紅十字會工作人員陪同家屬再次到金門處理「2·14」撞船事件善後，兩名遇難者遺體終於能夠返回故鄉，家屬也終於等到遲來的道歉。

陳斌華接著表示，紅十字會工作人員受家屬委託，與台灣方面就「2·14」撞船事件進行溝通，與兩岸協商談判無關。

陳斌華說，兩岸制度化協商機制停擺的原因眾所周知。只有回到「九二共識」政治基礎上來，兩岸協商談判才能恢復。

至於金門胡姓釣客、被大陸海警扣押的台灣漁船「大進滿88號」何時能返台，陳斌華僅表示，「有關部門正在處理，會依法依規予以處置。」

在協商登場前，陸委會副主委梁文傑29日搭乘晚間班機抵達金門。當時，面對本報記者詢問，陸方代表表示，在0214事件的處理上，希望台方能「相向而行」，梁表示，我方一直都是抱持這樣的心態在處理這個問題，希望明天協商能順利圓滿，按照原來的計畫把事情處理好；至於此案是否成為兩岸溝通的新方式，梁則說，就單一事件，來做單一處理。

台海 國台辦 梁文傑 海巡署 金門 陳斌華

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