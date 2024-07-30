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給陸船家屬撫慰金 陸學者：做法積極但兩岸問題未解決

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
上海東亞研究所副所長包承柯。圖／聯合報系資料照
上海東亞研究所副所長包承柯。圖／聯合報系資料照

0214陸船翻覆案歷經160多天，今上午在金門達成協商共識，我方海巡署對未蒐證錄影致歉，並提供陸方家屬撫慰金。上海東亞研究所副所長包承柯接受本報採訪指出，「台灣當局」願意拿出誠意向死者家屬表達慰問是「積極的做法」，但此案件是一個特殊案例，不會取代兩岸常態化的競爭，要回到九二共識的基礎上才能解決兩岸問題。

陸委會副主委梁文傑29日表示，這次兩岸協商是「當事人對當事人」，即台灣海巡署對大陸漁船罹難者家屬。包承柯稱，大陸將海巡署看作「事件肇事方」，因此有義務對這起事件作出賠償和表示，從這個角度看，這個說法是可以接受的，但大陸並不將海巡署看作具「官方」色彩。

對於台灣給予陸船罹難家屬撫慰金，他表示，「台灣當局」願意拿出一些誠意來表示對兩個死者家屬的慰問，「我認為有積極的含義」。

陸船事件落幕後，滯陸的胡姓釣客也傳出八月可以返家，金廈海域近半年來的衝突似逐漸解決，未來兩岸關係是否朝正向發展？包承柯認為，陸船事件的解決是讓兩岸關係穩定下來，但如果認為「做點小事就能改善兩岸關係的大局，這是一個錯誤的判斷」。

包承柯指出，兩岸關係的本質是反對台獨、反對國家分裂，在這個框架裡面很多問題就可以協商和處理，但若再有挑戰一個中國原則的言行出現，兩岸關係的緊張程度還會加劇。

至於陸方後續是否有可能鬆綁陸客來台？包承柯表示，推動兩岸交流是大勢所趨，關鍵在於氣氛的改善。他並提到，前不久大陸福建旅遊部門已派出踩線團赴馬祖，在陸船翻覆案得到處理之後，金廈之間的民間交流也可以逐漸恢復。但若要開放大陸民眾到台灣去交流，那更需要大環境的改善，才會出現比較明顯的變化。

九二共識 台海 梁文傑 海巡署 金門

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