陸船案落幕…管碧玲：陸方臨去放炮 台灣應該予以理解

金門快艇案進行協商並達成共識。海洋委員會主委管碧玲今晚表示，面對本案棘手難題，雙方都各有壓力要面對，也更凸顯能順利取得共識畫下句點，多麼難能可貴。

金門快艇案協商今天上午在金門金湖飯店舉行，會後雙方代表均表示「達成共識」。

管碧玲晚間告訴中央社記者表示，金門事件階段性落幕，臨別時候的火花，期待國人用平常心看待。

她說，由於事情順利解決，這一天半的過程，累積大量正面的報導，瀰漫的善意感動人心，這難免為對方造成壓力，因為畢竟人命關天，得到的道歉又是有限的範圍，臨別時候措辭強硬，台灣應該予以理解，畢竟需要面對強硬派。

同時，海巡署面對媒體當前，必須被動的宣示嚴正立場、予以反駁，處境亦然。

管碧玲表示，本案對雙方來講都是很棘手的難題，都各有壓力要面對，因此也更凸顯能夠順利取得共識畫下句點，是多麼的難能可貴。

她認為，政治是多重宇宙，坐下來擱置爭議是解決問題，一轉身變臉是宣示立場，前進三步退兩步，畢竟跨出了一步。本案協商能夠成功，因為經過167天的沉澱，「死者為大、入土為安」成為共同的目標。

管碧玲說，雙方在努力的過程，都能聚焦人道關懷、撫慰家屬，希望讓亡者安息、生者安心。所以內容的調整上，雙方都給予對方很大的體諒，十分平等。事實證明，只要回歸本體不涉政治，兩岸很多課題，都有智慧找到解方。

她最後表示，懇請國人支持這次的處理，協商對話被肯定，才有可能繼續累積前進。大家多說好話可以成就好事，如果被認為一文不值，就不一定能有下一次了。