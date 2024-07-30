滯留陸釣客能回台？陸船翻覆案圓滿落幕 釣客媽媽：望子早歸

0214陸船翻覆事件今天在金湖飯店簽署兩岸協商共識，讓此事順利落幕，對此金門縣立委陳玉珍表示，0214漁船事件，如今結局圓滿之後，大陸已允諾讓我國派人將滯留的胡姓釣客接回，胡母今天表示，看到「0214事件」能圓滿落幕，相當開心，希望接下來，兒子能很快回家。

陳玉珍與胡姓釣客的媽媽在上月23日去探望胡男，胡母在受訪表示，能順利看到兒子、胖了快8公斤，過得還不錯，心中懸著一顆心終於放下，她也呼籲賴總統重視一下這件事，希望政府盡快把0214事件處理好，大家將心比心，處理得快、兒子就回來得快。

看到0214事件圓滿落幕，胡姓釣客母親今天表示，讓她看到兒子能早日回家的曙光，希望能儘快有好消息。記者也轉述陳玉珍在受訪時透露，陸方相當重視0214漁船事件，在沒有解決該案前，不會放人，如今結局圓滿之後，大陸已允諾讓我們派人將胡姓釣客接回。

陳玉珍表示，由於接回釣客需要配合兩岸各單位時間，大家已在努力排出空檔，而她目前的時間都已排滿，她會趕快喬出時間，希望盡快解決此事，目前預計8月初就會陪同家屬一起赴陸，將胡姓釣客帶回家。

對此，胡母表示，尚未收到陳玉珍的通知；她說，此案拖了5個多月，如今能順利解決，是很好消息，期待兩岸都能持續堆疊善意，希望她的兒子能早日回家團圓。