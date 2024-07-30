陸船案落幕兩岸走向和緩？ 陸學者：互信已蕩然無存

兩岸今（30）日上午在金門就0214陸船翻覆案簽署協商共識，案件歷經166天終於落幕，是否意味著兩岸近半年來的緊張關係將走向和緩？廈門大學台灣研究院教授唐永紅向本報表示，兩岸處理陸船事件時一系列不愉快的經歷，以及民進黨當局故意凸顯「沒有九二共識也可以處理問題」的做法，都讓大陸今後會更加芥蒂民進黨，兩岸互信已蕩然無存。

唐永紅接受本報採訪時稱，事情拖了5個多月，民進黨之所以「態度軟下來」，主要面臨兩大壓力，一方面是大陸先前也扣留了台灣的人和船，因而面臨著島內（指台灣）民眾的壓力；一方面是美國的壓力，美方現階段不希望台海有事，想維持所謂的和平現狀。而這些都源自於大陸強硬的態度跟反制舉措。

對於陸委會副主委梁文傑指，此次兩岸協商模式是「當事人對當事人」，即台灣海巡署、大陸漁船罹難者家屬，唐永紅批評，這種稱台灣當局可以跟大陸的當事人直接打交道的說法是「掩耳盜鈴」。

唐永紅說，因為民進黨拒不承認九二共識，大陸拒絕兩岸公權力層面的對話交流合作，因此不會同意以「官方對官方」或者「官方對民間」的名義去接觸。兩岸此次是透過紅十字會協商，大陸實際上是以晉江紅十字會的名義組團去金門協商談判，也不是以台辦、海協會的名義出面，後面二者是以「顧問」身分隨團給予處理問題的建議，不代表兩岸公權力部門能直接對接處理問題。

唐永紅表示，梁文傑的說法顯然是想展現兩岸「沒有九二共識」也可以直接處理問題，是民進黨基於自己的政治企圖的說法，只會適得其反。

因此，唐永紅認為，陸船事件的落幕並不意味著兩岸關係的和緩。他表示，兩岸不會因為處理金門漁船而增加互信，反而過程中一系列不愉快的經歷，以及民進黨當局企圖突破九二共識，形塑包括兩岸展開對話、保護台灣民眾利益等印象的做法，只會讓大陸今後更加芥蒂民進黨，互信更蕩然無存。

至於大陸有無可能開放陸客來台？唐永紅稱，開放陸客到金馬有可能，因為金馬民眾有75%以上認同九二共識，開放陸客到島內（台灣）則未必。他並表示，在民進黨拒不認同九二共識的情況下，他並不支持大陸公權力層面的政策還進一步的開放。