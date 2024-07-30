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影／陸船翻覆案落幕...遺體與船隻運回大陸 出動2道士引魂

聯合報／ 記者蔡家蓁李成蔭／金門即時報導
兩罹難漁民棺木被安放在大陸工作船上，晉江紅十字會志工隨即圍在旁邊默哀致意。記者蔡家蓁／攝影
兩罹難漁民棺木被安放在大陸工作船上，晉江紅十字會志工隨即圍在旁邊默哀致意。記者蔡家蓁／攝影

0214陸船翻覆案今天上午在金湖飯店簽署兩方共識，雙方隨即落實共識內容，海巡署為兩罹難漁民舉行公祭典禮，並在完成公祭後，進行遺體發還與歸還扣留船隻的動作，比較特別的是，陸方派來接罹難漁民大體的船隻上，有一名大陸道士，此外，還有另一名台灣的道教師父張琪也一路跟著陸方代表，她說是受家屬委託，志願協助，沒收取費用。

海巡署為兩罹難漁民今天上午在金門殯儀館舉行公祭，11時許公祭結束後，就將大體與棺木移靈至料羅碼頭，陸方派出晉江紅十字會前來協助運送棺木與扣留船隻，只見殯葬業者在碼頭協助，出動吊車將兩具棺木吊上船。之後也將扣留漁船吊上另一艘大陸工作船，一併歸還。大概在11時許碼頭作業完畢，隨即由海巡署巡防艇引導二艘陸籍工作船離港，返回晉江圍頭港。

海巡署副署長謝慶欽在完成遺體發還與歸還扣留船隻的動作後，也趨前與陸方代表金井鎮長莊東航握手致意，謝慶欽表示，今天協商的氣氛融洽、會談順利達成共識，現在希望落實協商共識，配合陸方行程，要抓緊時間，今天會將共識全都完成。

對於媒體詢問，陸方是否有承諾要放胡姓釣客回來，謝慶欽說，細節無法對外透露；但所有達成共識、爭議問題，今天全都解決，希望雙方有共同的對話。

除了陸方船上有一名身著道士袍的道士在搖鈴招魂，相當搶眼外，莊東航身旁也有一位身著藍衣素服的女子，該女子表示，她是台中偃月宮宮主張琪，受家屬委託，全程協助招魂引渡亡靈，她說等碼頭引魂結束後，她還會陪家屬回到重慶，將2亡者引魂到重慶老家。

張琪說，她是台灣人，她以兩岸一家人的情懷，志願以道教傳統民俗科儀文化，協助2位往生者回重慶落葉歸根入土為安，充份顯示兩岸民俗文化同根同源，此次她擔任志工，沒收取費用。

海巡署副署長謝慶欽（右）與陸方代表金井鎮長莊東航，全程見證遺體發還與歸還扣留船隻的動作後，兩人還握手致意。記者蔡家蓁／攝影
海巡署副署長謝慶欽（右）與陸方代表金井鎮長莊東航，全程見證遺體發還與歸還扣留船隻的動作後，兩人還握手致意。記者蔡家蓁／攝影
陸方家屬身旁也有一位身著藍衣素服的女道士，相當受矚目，她說，等碼頭引魂結束後，她還會陪家屬回到重慶，將2亡者引魂到重慶老家。記者蔡家蓁／攝影
陸方家屬身旁也有一位身著藍衣素服的女道士，相當受矚目，她說，等碼頭引魂結束後，她還會陪家屬回到重慶，將2亡者引魂到重慶老家。記者蔡家蓁／攝影
大陸兩艘工作船在11點多從料羅碼頭離開，隨即由海巡署巡防艇引導二艘陸籍工作船離港，海巡署副署長謝慶欽在岸邊揮手。記者蔡家蓁／攝影
大陸兩艘工作船在11點多從料羅碼頭離開，隨即由海巡署巡防艇引導二艘陸籍工作船離港，海巡署副署長謝慶欽在岸邊揮手。記者蔡家蓁／攝影
陸委會法政處長周鳴瑞（左一）、海巡署副署長謝慶欽（左二）等人，在遺體發還與歸還扣留船隻的動作完成後，也與家屬代表握手，象徵事情圓滿落幕。記者蔡家蓁／攝影
陸委會法政處長周鳴瑞（左一）、海巡署副署長謝慶欽（左二）等人，在遺體發還與歸還扣留船隻的動作完成後，也與家屬代表握手，象徵事情圓滿落幕。記者蔡家蓁／攝影

台海 引渡 殯儀館 海巡署 金門

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