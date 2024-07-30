金門快艇案爭議落幕 藍綠紛紛搶功

2月發生的金門快艇案造成2位中國漁民死亡，歷經5個多月的談判，最終我方將罹難者遺體與船隻歸還中國。為此，國民黨認為是黨籍立委陳玉珍居中協調，盼兩岸未來談判應多累積善意，但也有知情人士透露，是海委會主委管碧玲在兩岸協商時改變立場、去罹難者靈前致意等之功。藍綠都說是自己解決了紛爭。

0214金門快艇案，兩岸代表30日重啟協商終於取得共識，但細節未對外透露，海巡署長張忠龍上午在金門參加公祭時，再度為執法時未錄影蒐證和這段時間罹難者家屬所受的煎熬公開致歉。陸委會副主委梁文傑接受媒體聯訪回應說，到場就是要向家屬致意，共識內容就是大家看到的罹難者遺體、船隻歸還。

海委會從人道切入

知情人士透露，金門事件談判的關鍵不是在於撫卹金的多少，而是卡在如何道歉的面子問題，且雙方都有鷹派希望談判破局；但管碧玲用3招讓兩邊都有台階下：第一是我方從原本的「互不隸屬、執法正當」的態度，轉變為「人道優先、死者為大」。

再者，國台辦批評台灣「極為冷血、為人不齒」的時候，管碧玲低調前往金門，在罹難者靈前致意。最後，管碧玲花時間修正「共識」文字表述，強調人道主義，讓雙方高層可以接受。對於金門事件的談判過程細節，管碧玲接受媒體聯訪時維持一貫低調態度，僅表示：「等客人離開再來回應。」

藍委忍辱居中協調

但國民黨大陸部主任林祖嘉指出，此次事件已經表明，兩岸缺乏政治互信、沒有官方溝通管道非常危險，兩岸民眾出海碰到的風險，以及發生意外衝突的隱憂依然存在。事發之初，國民黨副主席夏立言率團訪問大陸，當時就呼籲兩岸官方，要想辦法降低緊張情勢，但卻遭到許多汙名化的攻訐。

「事後證明，夏立言當時的主張都是正確的，也是政府現在在做的。」國民黨表示，談判過程中即便部分民進黨人士不斷叫囂，但陳玉珍居中不斷努力促成兩岸協商溝通，才能讓雙方逐漸累積善意。

林祖嘉呼籲民進黨政府回到憲法定義下的中華民國，遵循「兩岸人民關係條例」，展現改善兩岸關係的信用和誠意。【更多精采內容，詳見 】