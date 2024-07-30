釋出善意？金門漁船案落幕 學者：大進滿等事件可望解決

金門快艇案發生至今逾5個月，兩岸於今天達成共識。學者分析，這起案件得以解決顯示陸方在牽涉兩岸民間相關議題上態度軟化，包含金門胡姓釣客、大進滿88號等事件也可望看到解決的曙光。

金門快艇案的協商於今天上午9時在金門金湖飯店舉行，並於10時左右結束。會後雙方代表均表示「達成共識」。

對於這起事件在發生5個多月後，終於透過協商達成共識並解決，學者認為這顯示了中國大陸在面對台灣時，部分領域態度放軟、釋出善意。

國策研究院執行長王宏仁接受中央社訪問時指出，中共三中全會後在外交領域上轉為更加積極參與，對於很多衝突事件的姿態也稍微放軟。

他說，中國大陸面對台灣仍是「特別對待」，種種跡象顯示在軍事行動上並沒有鬆綁，因此包含颱風之後軍機仍擾台、海警船的行動也持續，可是在民生領域則是釋放善意，「不想把漁民的問題擴大，使台灣社會覺得是在針對台灣人民」，這是一種策略應用。

他說明，對於民生、社會部分，中國大陸知道不能長期採取強硬的手段，所以必須回到原來的「常態」。在金門事件上選擇放軟，而放軟的目的則是為了接下來主動跟台灣接觸，包含旅遊、學者互動與青年交流等議題，可以預見會有更進一步的措施。

王宏仁也強調，這種舉措的目的不代表中國大陸對於「民進黨政府」讓步，「覺得就算了」，而是回到原本的兩手策略，希望讓台灣民眾對中國不要有所誤解。

在這次協商達成共識後，外界關注金門胡姓釣客、大進滿88號漁船等事件的後續處置措施。

王宏仁認為，金門快艇案的協商後，中國大陸在相關案件的處置也不會那麼強硬，會採取比較人道、快速的方式處理。

台北醫學大學通識教育中心教授張國城分析，如果中方有意刁難的話，金門快艇案的協商不太可能有結果。換句話說，若有意讓事件走向比較緩和的情形，包含金門胡姓釣客、大進滿88號漁船等兩起事件，也更容易解決。

他表示，這兩起事件沒有人員傷亡，因此解決起來應該相對容易。