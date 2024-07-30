金門漁船案落幕 陸委會主委邱垂正5點半開記者會說明

金門漁船案2月發生迄今，終於在30日兩岸雙方於金門有協商共識，陸委會即將在傍晚五點半緊急召開記者會說明此次事件。

陸委會下午三點半突然發出採訪通知，宣布兩個小時後將會就「0214金門事件」舉行記者會，由陸委會主委邱垂正親自主持。

據了解，兩岸雙方已於30日上午在金門完成協商，並為兩位大陸漁民舉行公祭。陸委會副主委梁文傑於場外接受媒體聯訪時表示，今天就是到現場來跟家屬致意，這次在各方人士幫助之下順利讓事件圓滿落幕；至於外界所關心的共識內容，就是大家所看到的，包含遺體歸還、船也歸還，並讓事件圓滿落幕。

目前關於雙方協商內容、形式以及事件後續處理，陸委會尚未有說明。

此前，邱垂正曾公開表示，尊重司法檢調結果，為展現誠意及解決問題，已多次表示願在司法調查結果公布前，針對慰問家屬等人道部分先行處理，以緩解家屬經濟壓力，以人道關懷為優先。

梁文傑也在7月18日對此事表示，「很積極溝通」，主要的問題是遺體的部分怎麼接回、船隻怎麼拿回去。

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉日前則在金門就此事表示紅十字會、金門縣政府及縣議會都出很多力，希望儘快解決這個事情，他也相信應該很快會有好的結果。