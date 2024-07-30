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讚陳玉珍促兩岸溝通 國民黨：值得朝野借鑑

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
大陸漁船事件引發關注，今於金門協商達成共識。圖／金門海巡署提供
大陸漁船事件引發關注，今於金門協商達成共識。圖／金門海巡署提供

兩岸就金門快艇案進行協商，會後雙方代表均表示達成共識。國民黨今天表示，事發以來國民黨持續高度關注，並在第一時間呼籲政府，應盡速還原事情真相，於法於情於理該還給有關各方的公道，以及視情況可以給死者家屬的撫慰，目前事態發展符合國民黨當初的呼籲與期待。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，相信這是兩岸有關各方都樂見的結果。只不過在過程中，造成台海情勢緊張、傷害了民間情感；不僅導致兩岸過往一些互動的默契和原則逐漸喪失，而且協商相當曠日廢時，雙方都付出許多不必要的代價。

林祖嘉表示，此次事件已經表明，兩岸缺乏政治互信、沒有官方溝通管道是非常危險的，兩岸民眾出海碰到的風險，以及發生意外衝突的隱憂依然存在。

國民黨指出，事發之初，國民黨副主席夏立言率團訪問大陸，當時就呼籲兩岸官方，要想辦法降低緊張情勢，勿讓對事件的反應，危害到兩岸和平發展的長遠目標，但卻遭到許多汙名化的攻訐。事後證明，夏立言當時的主張都是正確的，而且也是政府現在做的。

國民黨表示，過程中即便部分民進黨人士不斷叫囂，但國民黨的金門縣立委陳玉珍居中不斷努力促成兩岸協商溝通，使得善意得以積累，結果逐漸朝向正面，這次危機處理值得朝野政黨民意代表借鑑。林祖嘉呼籲民進黨政府，回到憲法定義下的中華民國，遵循兩岸人民關係條例，展現改善兩岸關係的信用和誠意。

台海 海巡署 金門

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