復職拚連任？高虹安：將先拜會藍、白黨主席

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導
新竹市長高虹安復職首日上班，第一個公開行程出席新竹市消防形象月曆發表記者會。記者潘俊宏／攝影
新竹市長高虹安復職首日上班，第一個公開行程出席新竹市消防形象月曆發表記者會。記者潘俊宏／攝影

「謝謝大家，我回來了。」新竹市長高虹安昨天重返新竹市政府上班首日，忍不住眼眶泛紅說「終於回到市政工作」。針對2026是否拚市長連任，高說，將先規畫拜會國民、民眾黨主席，有詳盡決定再向外界說明。

高虹安助理費案二審貪汙逆轉無罪，昨上午8時30分重返市府上班，大批支持者簇擁，竹市府市長室外湧入大量祝福花禮，立法院長韓國瑜也送花致意。高虹安說，經歷一年多風風雨雨，她的人生被迫按下暫停鍵，彷彿跨越了一個時代。

高昨上午簽署首份公文，同意內政部警政署所提「勤務繁重加成」修正方案，第二份公文則是核定消防人員危險加給加成4成，待中央修法完成後可即刻生效。

高虹安復職後，政壇預估她幾乎篤定參選2026拚連任。民眾黨主席黃國昌說，高代表在野陣營爭取連任，幾乎是確定之事；國民黨也表示，2026現任優先，「新竹市一定禮讓民眾黨」。

高虹安昨出席新竹市消防形象月曆發表記者會，媒體問她2026是否拚連任？高說，她會先回市府工作後，陸續安排向黃國昌主席、鄭麗文主席拜會與致意，停職期間經歷大罷免，非常感謝國民黨、民眾黨支持，等到拜會兩黨主席後，有詳盡決定再向大家說明。

國民黨前發言人何志勇今預計開記者會，宣布參選新竹市長。國民黨竹市黨部主委王志豪表示，正協調討論，相信很快有明確結果。民進黨新竹市黨部主委、議員施乃如表示，2026會推最適合人選，爭取市民支持。

民眾黨市議員、新竹黨部前主委李國璋說，高虹安剛復職，心思會放在市政上，明年市長選舉不是高目前需要考量的，至於藍營人選是對方家務事，民眾黨尊重。

高虹安 貪汙 新竹

整理包／高虹安涉貪二審逆轉無罪！能做完新竹市長？回顧助理費案始末

新竹市長高虹安被控任立委期間虛報助理的酬金及加班費，一審依貪汙罪判7年4月，褫奪公權4年。上訴二審，台灣高等法院12月16日宣判，逆轉改依偽造文書罪，判6月徒刑、得易科罰金。她於12月18日復職，返回新竹市府上班。

高虹安復職首日拍板 警察勤務繁重加成、消防危險加給

新竹市長高虹安今復職首日展現對第一線警消人員的高度重視，上午簽署首份公文，拍板同意內政部警政署所提「勤務繁重加成」修正方...

復職後是否尋求連任？高虹安表示先拜會兩黨主席

新竹市長高虹安今天首日復職上班，第一份簽的公文就是增加消防人員加給，第一個公開行程是出席消防形象月曆發表記者會。高虹安對...

助理費是補貼？高虹安案逆轉 王婉諭憂「貪汙合法化」：韓國瑜須說明

新竹市長高虹安助理費案二審逆轉貪汙無罪，改依偽造文書罪判刑6月，今早8點半重返市府上班。對此，時代力量黨主席王婉諭憂心，此例一開，會讓台灣政治落入極為危險的賽局，呼籲立法院長韓國瑜必須出面說明。

綠委批立院回函高院為高虹安脫罪 羅智強酸：別再崩潰了

新竹市長高虹安助理費案前天二審逆轉貪汙無罪，民進黨立法院黨團質疑，立法院回函高院為高虹安脫罪，且他們還沒拿到函文，批立法...

