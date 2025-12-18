快訊

高虹安復職首日拍板 警察勤務繁重加成、消防危險加給

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
高虹安復職首日拍板警察勤務繁重加成、消防危險加給。圖/新竹市府提供
高虹安復職首日拍板警察勤務繁重加成、消防危險加給。圖/新竹市府提供

新竹市長高虹安今復職首日展現對第一線警消人員的高度重視，上午簽署首份公文，拍板同意內政部警政署所提「勤務繁重加成」修正方案，明確表達市府支持基層警察、守護城市治安的立場；第二份公文同時也核定消防人員危險加給加成四成，待中央修法完成後即可即刻生效。

高虹安說，竹市近年人口持續成長、科技產業快速發展，治安、交通與警政勤務量同步攀升，城市能夠安居樂業，仰賴警方長時間、不分晝夜的辛勞付出。此次市府全力支持「勤務繁重加成」修正，正是以最實質的制度與福利，回應警察人員對城市安全的關鍵貢獻。

她指出，公共安全是市府施政的重中之重，唯有穩定並照顧好第一線救災人力，才能確保市民生命財產安全。上任後即優先調升消防員超勤加班費至每月1萬9000元，並將消防局員額擴編至498人，以實際行動紓解勤務壓力。

消防局長李世恭說，經精算危險職務加給預算需求約1685萬餘元，感謝高虹安體恤基層辛勞，給予全力支持並核定經費，以實質行動提振救災士氣，做消防弟兄最堅強的後盾。市府也持續完善消防人員生活照顧措施，落實廚娘常時聘用，確保同仁於值勤期間能隨時享用熱食，並因應物價上漲調升誤餐費，全面提升用餐品質，讓消防人員能無後顧之憂地投入救災任務。

警察局長許頌嘉說，內政部警政署此次擬修正勤務繁重加成規定，明確將各縣市警察局納入適用機關，經估算新竹市警察局整體預算需求約4000萬元，每名員警可領3000多元加給，雖對市府財政造成一定壓力，仍感謝高虹安堅定力挺警察、落實照顧基層的政策立場。

