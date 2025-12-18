復職後是否尋求連任？高虹安表示先拜會兩黨主席
新竹市長高虹安今天首日復職上班，第一份簽的公文就是增加消防人員加給，第一個公開行程是出席消防形象月曆發表記者會。高虹安對於是否會代表藍白合尋求連任，與帶保留表示會先拜會民眾黨與國民黨兩黨主席後再對外詳細說明。
高虹安面對媒體詢問時表示，在停職時歷經大罷免後現在復職，期間非常感謝國民黨與民眾黨對他的支持，給予她溫暖及鼓勵，他先回來做好市政工作，再找時間陸續拜會民眾黨主席黃國昌及國民黨主席鄭麗文，之後會再有比較詳盡的規畫與決定再來跟大家說明。
面對明年縣市長選舉如何進行「藍白合」，民眾黨主席黃國昌日前表示，高虹安代表在野陣營爭取連任，幾乎是確定的事情，國民黨也說會以現任優先，新竹市長一定禮讓民眾黨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言