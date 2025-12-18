復職後是否尋求連任？高虹安表示先拜會兩黨主席

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／新竹即時報導
新竹市長高虹安（左）復職後首日上班，第一個公開行程就是出席新竹市消防形象月曆發表記者會。記者潘俊宏／攝影
新竹市長高虹安（左）復職後首日上班，第一個公開行程就是出席新竹市消防形象月曆發表記者會。記者潘俊宏／攝影

新竹市長高虹安今天首日復職上班，第一份簽的公文就是增加消防人員加給，第一個公開行程是出席消防形象月曆發表記者會。高虹安對於是否會代表藍白合尋求連任，與帶保留表示會先拜會民眾黨與國民黨兩黨主席後再對外詳細說明。

高虹安面對媒體詢問時表示，在停職時歷經大罷免後現在復職，期間非常感謝國民黨與民眾黨對他的支持，給予她溫暖及鼓勵，他先回來做好市政工作，再找時間陸續拜會民眾黨主席黃國昌及國民黨主席鄭麗文，之後會再有比較詳盡的規畫與決定再來跟大家說明。

面對明年縣市長選舉如何進行「藍白合」，民眾黨主席黃國昌日前表示，高虹安代表在野陣營爭取連任，幾乎是確定的事情，國民黨也說會以現任優先，新竹市長一定禮讓民眾黨。

新竹市消防局今天舉行形象月曆發表記者會，許多消防猛男出席走秀。記者潘俊宏／攝影
新竹市消防局今天舉行形象月曆發表記者會，許多消防猛男出席走秀。記者潘俊宏／攝影

高虹安 貪汙 新竹

