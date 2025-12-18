綠委批立院回函高院為高虹安脫罪 羅智強酸：別再崩潰了

新竹市長高虹安助理費案前天二審逆轉貪汙無罪，民進黨立法院黨團質疑，立法院回函高院為高虹安脫罪，且他們還沒拿到函文，批立法院秘書長周萬來、法制局長郭明政試圖為侵占助理費者脫罪，將赴監察院提出檢舉。國民黨立法院黨團書記長羅智強說，民進黨不要再崩潰了，秘書處在準備當中，都會拿得到。

民進黨團今指控，周萬來與郭明政專擅濫權，逕行解釋公費助理費的性質，試圖為侵占助理費的犯罪者脫罪，且立委要求閱覽公文，周萬來說請來函索取，至今仍未能看到公文內容，如此遮遮掩掩，是否有見不得人之處，會後將赴監察院提出檢舉。

「我覺得民進黨不要再崩潰了。」羅智強說，事實上國民黨或民進黨也好、任何人要去跟立法院秘書處調取資料，立法院秘書處都在準備當中，都會拿得到，不用太緊張。