快訊

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

終於有喜事！Energy書偉愛妻宣告懷「雙馬寶」：最甜蜜的聖誕禮物

綠委批立院回函高院為高虹安脫罪 羅智強酸：別再崩潰了

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立法院黨團今天舉行「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，書記長羅智強（中）、首席副書記長林沛祥（左）、副書記長許宇甄（右）出席。記者季相儒／攝影
國民黨立法院黨團今天舉行「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，書記長羅智強（中）、首席副書記長林沛祥（左）、副書記長許宇甄（右）出席。記者季相儒／攝影

新竹市長高虹安助理費案前天二審逆轉貪汙無罪，民進黨立法院黨團質疑，立法院回函高院為高虹安脫罪，且他們還沒拿到函文，批立法院秘書長周萬來、法制局長郭明政試圖為侵占助理費者脫罪，將赴監察院提出檢舉。國民黨立法院黨團書記長羅智強說，民進黨不要再崩潰了，秘書處在準備當中，都會拿得到。

民進黨團今指控，周萬來與郭明政專擅濫權，逕行解釋公費助理費的性質，試圖為侵占助理費的犯罪者脫罪，且立委要求閱覽公文，周萬來說請來函索取，至今仍未能看到公文內容，如此遮遮掩掩，是否有見不得人之處，會後將赴監察院提出檢舉。

「我覺得民進黨不要再崩潰了。」羅智強說，事實上國民黨或民進黨也好、任何人要去跟立法院秘書處調取資料，立法院秘書處都在準備當中，都會拿得到，不用太緊張。

高虹安 貪汙 新竹

延伸閱讀

美對台軍售3500億涉1.25兆預算 羅智強：賴總統快來國情報告備詢

藍白要彈劾卓揆、賴總統 通過譴責潘孟安

不副署白揪藍上街抗議 羅智強：黨團大會討論不排除可能

不副署立院司委會通過譴責案 黃國昌嗆提案彈劾賴總統

相關新聞

代表藍白合競選新竹市長連任？高虹安說要先見「這2人」

新竹市長高虹安今早8點半重返市府上班，媒體問及新竹市是第一個談整合藍白合的地方，是否有要競選連任？高虹安回應，後續規畫會...

助理費是補貼？高虹安案逆轉 王婉諭憂「貪汙合法化」：韓國瑜須說明

新竹市長高虹安助理費案二審逆轉貪汙無罪，改依偽造文書罪判刑6月，今早8點半重返市府上班。對此，時代力量黨主席王婉諭憂心，此例一開，會讓台灣政治落入極為危險的賽局，呼籲立法院長韓國瑜必須出面說明。

復職後是否尋求連任？高虹安表示先拜會兩黨主席

新竹市長高虹安今天首日復職上班，第一份簽的公文就是增加消防人員加給，第一個公開行程是出席消防形象月曆發表記者會。高虹安對...

綠委批立院回函高院為高虹安脫罪 羅智強酸：別再崩潰了

新竹市長高虹安助理費案前天二審逆轉貪汙無罪，民進黨立法院黨團質疑，立法院回函高院為高虹安脫罪，且他們還沒拿到函文，批立法...

誣告案若定讞是否解職？高虹安：該有程序依法進行

新竹市長高虹安今早8點半重返市府上班，媒體問及有關周刊報導針對判決結果吹哨者和部分國會助理都表達不滿，後續誣告罪定讞不能...

停職發不發薪內政部反覆？高虹安回應：一切依法處理

新竹市長高虹安助理費案前天二審逆轉貪汙無罪，改依偽造文書罪判刑6月，今重返市府上班並參加2026消防形象月曆發表記者會；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。