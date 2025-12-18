誣告案若定讞是否解職？高虹安：該有程序依法進行

新竹市長高虹安今早8點半重返市府上班，媒體問及有關周刊報導針對判決結果吹哨者和部分國會助理都表達不滿，後續誣告罪定讞不能用社會勞動替代會被解職嗎？高虹安回應，尊重各界言論，該有的程序會依法進行。

高虹安復職後出席首個行程「消防形象月曆發表記者會」，並於會前接受聯訪。有記者提問，有關週刊報導針對判決結果吹哨者和部分國會助理都表達不滿，後續誣告罪定讞不能用勞動服務替代會被解職嗎？

高虹安回應，這部分因為她還沒有看到報導，但一切都尊重，因為這幾天各界的言論也非常的多，她就是都尊重各方的言論。至於說其他的一些司法案件也一樣，該有的程序也會依法進行，這是她目前的態度。

有媒體問及，高虹安挺過二審，會想對民眾黨前主席柯文哲說些什麼嗎？高虹安說，其實經歷這一個過程，也更了解柯文哲主席還有他的家人們在這個司法過程當中所受的煎熬跟比較辛苦、比較漫長的部分，也希望柯文哲主席要加油，身心部分保持健康狀態，這是對自己、家人最重要的事情。

高虹安也提到，貪汙的標籤很沈重，大家都能夠體會，尤其是在大罷免的期間，罷免方其實將高虹安貪汙犯這幾個字大大的印在新竹市各個街口的看板當中，這樣一個沈重的標籤，「我想任何人都難以承受，尤其又是公眾人物」。

高虹安說，二審判決的結果能夠讓她將貪汙的標籤從身上移開，對她來說是一個非常重要的事情。也希望綠營的支持者，或者是網路上面的言論，可能就是在這部分還是要盡量的克制、一起尊重司法。

高虹安強調，希望大家回歸到平常心來一起推動市政、討論市政，才是真正對新竹市民最有利益的地方，希望大家都可以回到正軌，把貪汙標籤透過二審的判決移開了之後，大家都能夠回到理性的討論。