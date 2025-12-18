停職發不發薪內政部反覆？高虹安回應：一切依法處理

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安助理費案前天二審逆轉貪汙無罪，改依偽造文書罪判刑6月，今重返市府上班並參加2026消防形象月曆發表記者會，進行媒體聯訪。記者王駿杰／攝影
新竹市長高虹安助理費案前天二審逆轉貪汙無罪，改依偽造文書罪判刑6月，今重返市府上班並參加2026消防形象月曆發表記者會，進行媒體聯訪。記者王駿杰／攝影

新竹市長高虹安助理費案前天二審逆轉貪汙無罪，改依偽造文書罪判刑6月，今重返市府上班並參加2026消防形象月曆發表記者會；聯訪時媒體提問內政部原稱高虹安於停職期間不發給薪，後來改口又說要發，另高先前曾稱會將薪資半數捐出，現在有改變想法嗎？高虹安回應，一切依法處理就好。

高虹安說，她知道近期立院正修法若因停職期間所扣除的薪水、沒發的薪水，應該要在停職後來去進行補發。一切都依法辦理即可。而市府人事處之後也會再與她說明，停職期間的薪水計算方式，因為新聞報導還蠻多版本的，因此目前還不知道確切補發的薪水還有時間。

另有記者提問，針對國會助理貪汙案的二審判決結果，會擔心檢方上訴成功使案件發回更審嗎？高虹安說，檢察官有其職權，若要進行上訴，她都尊重。但也希望既然二審有這樣的判決結果，各界也都應該給予尊重。

高虹安 貪汙 新竹

