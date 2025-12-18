代表藍白合競選新竹市長連任？高虹安說要先見「這2人」

快訊

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
高虹安復職後出席首個行程「消防形象月曆發表記者會」，並於會前接受聯訪。記者王駿杰／攝影
高虹安復職後出席首個行程「消防形象月曆發表記者會」，並於會前接受聯訪。記者王駿杰／攝影

新竹市長高虹安今早8點半重返市府上班，媒體問及新竹市是第一個談整合藍白合的地方，是否有要競選連任？高虹安回應，後續規畫會先跟國民黨及民眾黨2位主席拜會完之後，會再有比較詳盡的決定來跟大家說明。

高虹安復職後出席首個行程「消防形象月曆發表記者會」，並於會前接受聯訪。面對明年縣市長選舉「藍白合」，民眾黨主席黃國昌昨說，高虹安代表在野陣營爭取連任，幾乎是確定的事情；國民黨也表示，現任優先，「新竹市長一定禮讓民眾黨」。

媒體今進一步詢問，黃國昌受訪時提及新竹市應該是第一個談整合藍白合的地方，且國民黨也有想要禮讓，想請問高虹安市長，明年有要繼續競選連任嗎？高虹安回應，她會先回來在市府工作後，才會陸續再跟包含像是黃國昌主席、鄭麗文主席一一地拜會與致意。

高虹安說，畢竟在停職期間也經過一次大罷免，現在也復職，其實非常地感謝國民黨和民眾黨，還有包含像2位主席，還有很多的同志們，大家其實在這段期間對她的支持，還有溫暖跟鼓勵。

高虹安說，剛剛所提到的這一些後續規畫，她會先跟兩個黨的主席先拜會完成之後，會再有比較詳盡跟有決定來跟大家說明。

對於藍白合已有譜推出高虹安競選新竹市長連任，民進黨新竹市黨部主委、議員施乃如表示，2026新竹市長選舉，地方和中央會推出最合適的人選，「新竹隊」會竭盡全力，團結爭取市民認同與支持。

媒體問及新竹市是第一個談整合藍白合的地方，是否有要競選連任？高虹安回應，後續規畫會先跟國民黨及民眾黨2位主席拜會完之後，會再有比較詳盡的決定來跟大家說明。記者王駿杰／攝影
媒體問及新竹市是第一個談整合藍白合的地方，是否有要競選連任？高虹安回應，後續規畫會先跟國民黨及民眾黨2位主席拜會完之後,會再有比較詳盡的決定來跟大家說明。記者王駿杰／攝影

高虹安 貪汙 新竹

