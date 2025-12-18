助理費是補貼？高虹安案逆轉 王婉諭憂「貪汙合法化」：韓國瑜須說明

新竹市長高虹安助理費案二審逆轉貪汙無罪，改依偽造文書罪判刑6月，今（18日）早8點半重返市府上班。對此，時代力量黨主席王婉諭憂心此例一開，會讓台灣政治落入極為危險的賽局，呼籲立法院長韓國瑜必須出面說明。

王婉諭在臉書指出，該判決對台灣政治恐產生深遠影響，關鍵不在於高虹安是否復職或判決結果本身，而在於法院作出判決所依據的「助理費性質認定」。

王婉諭表示，根據高院日前公布的說明，法院在審理過程中，除聲請釋憲外，也曾發函立法院，請其說明「公費助理費」的法律性質。立法院回函指出，公費助理經費屬於「補助立法委員問政所需之財力不足」，本質上為「立法委員補助費」。法院據此認定，即便高虹安確實涉及要求員工繳回薪資、浮報薪資等情形，但因相關款項本質被認定為立委補助，故不構成貪汙。

王婉諭指出，該說法與日前國民黨立委陳玉珍提出的修法主張高度一致。陳玉珍曾主張，公費助理費本就是立委的補貼，應可直接撥付立委使用，不應限制用途或要求一定用於助理薪資。王婉諭引述媒體報導與陳玉珍在政論節目中的說法指出，相關修法內容實際上就是照抄「立法院法制局」的建議，質疑法制局為何會出這份報告？立法院回函是誰簽呈的？到底是誰輕易地把國會助理的權益給賣了？要求韓國瑜必須對這件事給出交代。

對於立法院將助理費詮釋為「立委補貼」，王婉諭表達強烈反對。她指出，立委確實有差旅費、油資、高鐵票等補貼性質經費，但相關費用皆須憑證核銷；反觀助理費，助理薪資直接匯入助理個人帳戶，勞健保也由立法院投保，且需每月提報人事與薪資清冊，若未達上限，立法院不會全額撥款，與一般補貼性質明顯不同。

她也反駁判決中提及助理費改由「撥給助理」是基於稅務考量的說法，認為當初制度設計的核心目的，在於防止款項先進立委帳戶而衍生中飽私囊的問題，確保經費真正用於助理聘用。

王婉諭警告，若立法院對助理費的詮釋成為司法實務的通案基礎，未來恐難再以「貪汙罪」追究詐領助理費行為。她指出，一旦認定助理費本質屬立委補貼，即使以人頭、家屬名義申報，將每月高額助理費全數納為己有，也可能不再構成違法，形同將「貪汙合法化」。

王婉諭強調，自己一向尊重司法判決，也相信法官依法審酌證據作出裁判，但認為本案中立法院的回函內容，對法院判斷造成重大誤導，這會讓台灣政治落入極為危險的賽局，要求韓國瑜必須出面說明，強調「這不只是為了守護上百位助理的權益，更是要阻止這樣的錯誤詮釋，開啟了台灣政壇的潘朵拉盒子。」