整理包／高虹安涉貪二審逆轉無罪！能做完新竹市長？回顧助理費案始末

新竹市長高虹安被控任立委期間虛報助理的酬金及加班費，一審依貪汙罪判7年4月，褫奪公權4年。上訴二審，台灣高等法院12月16日宣判，逆轉改依偽造文書罪，判6月徒刑、得易科罰金。她於12月18日復職，返回新竹市府上班。

高虹安助理費案為何貪汙逆轉無罪、案件發展、能做完新竹市長嗎？《聯合新聞網》整理資訊，讓您一文掌握。

文章目錄 二審貪汙無罪判決重點

高虹安助理費案時間軸

2026新竹市長連任之路





高院對高虹安案改判，認定助理費是立委補助費的7大理由：

1.依立法院組織法第32條意旨，助理費性質屬「實質補助，彈性勻用」。

2.從法制用語來看，該法明定「立法院應每年編列每一立法委員一定數額之助理費及其辦公事務預算」，是以「每一立法委員」統籌數額為單位。

3.「預算編列方式及說明」是列在「委員問政業務」項下。

4.從沿革檢視，一開始是直接撥入立委帳戶，由立委以雇主身分統籌管理；後來因涉及近百萬元撥入立委帳戶的稅捐問題，才改撥入指定的助理個別帳戶，但助理費、加班費預算編列的性質及理由並無變革。

5.中央主計主管機關歷來的定義，將助理待遇納為「民意代表待遇」其中的「立委聘用助理待遇」補助。

6.立法院函覆指出，編列立委公費助理經費，是補助立委問政所需而財力不足部分，性質屬立委補助費。

7.高虹安是首度擔任立委，立院公費助理制度又缺乏明確規範，辦公室零用金制度也非她首創，高院認為她並沒有詐取財物的故意。

新竹市長高虹安12月18日復職返回新竹市政府上班，一下車就與支持者打招呼，不少民眾與市府員工送上花束表達支持。記者潘俊宏／攝影





北檢正式分案調查

高虹安遭人向調查局北機站檢舉涉嫌詐領立院助理費，調查局北機站於2022年11月15日報請台北地檢署指揮偵辦高虹安案，北檢17日正式分案。

高虹安改列被告

北檢將高虹安改列偵字案被告，諭令新台幣60萬元交保。

偵結起訴高虹安

台北地檢署偵結，依貪汙、偽造文書罪嫌，起訴高虹安等人。

一審宣判貪汙有罪

台北地院依貪汙罪，判處時任新竹市長高虹安7年4個月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。高虹安立即停職，由副市長邱臣遠代理。

高院停審聲請釋憲

高院表示立法院組織法《第32條第1項》規定有違明確性原則，而有牴觸憲法第18條規定疑慮，裁定案件停審，並向憲法法庭聲請釋憲。

憲法法庭裁定不受理

憲法法庭裁定不受理，高虹安案回到高院繼續審理。

二審宣判

台灣高等法院改依偽造文書罪，判高虹安6月徒刑、得易科罰金。

高虹安二審改判後，新竹市政府17日收到內政部函文傳真，依《地方制度法》第138條規定，准予復職，高虹安於18日，返回新竹市府上班。

各界預期她將投入2026連任之戰，新竹市也是藍白合指標區之一，不過高檢署已表示將研議提起上訴，官司仍可能是變數。

被問到新竹市是第一個談整合藍白合的地方，是否有要競選連任？高虹安回應，後續規畫會先跟國民黨及民眾黨2位主席拜會完之後，會再有比較詳盡的決定來跟大家說明。

民眾黨主席黃國昌表示，高虹安代表在野陣營爭取連任，幾乎是確定的事情，藍白兩黨過去面對大惡罷，大家齊聚新竹並肩作戰，「接下來在2026年選舉，新竹市會是第一個達成共識的地方」。

而國民黨組發會主委李哲華表示，2026年縣市長提名辦法，在藍白合條款以雙方合作爭取勝選為目標；基於現任優先及雙方合作的誠意與善意，新竹市長一定禮讓民眾黨。