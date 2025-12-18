復職返新竹市府上班 高虹安心情激動一度哽咽

新竹市長高虹安今天復職返回市府上班，市府大廳內外一早擠滿各局處首長、公務員及支持者，手拿手舉牌與花束歡迎高虹安回歸。高虹安表示心情十分激動，歷經低谷與逆境後，比人生任何一個時候更了解責任的重要性。

高虹安一下車進入新竹市府時，支持者紛紛拿著手舉牌與花束，高喊歡迎「安安」回歸，從市府大門到大廳，短短一段路就走了十多分鐘，高虹安不時抿嘴、向支持者手比愛心手勢，談話表示「心情很激動」，今天終於可以走近最熱愛與牽掛的市政府。