立院回覆高院助理費性質似陳玉珍提案 民進黨團監院檢舉周萬來

新竹市長高虹安的助理費案二審大逆轉，綠營指控是因為高院根據立法院函覆，認定助理費性質為實質補助。民進黨立院黨團今天前往監察院陳情，要求彈劾立法院秘書長周萬來、立法院法制局長郭明政。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，立法院法制局無權代表全體立委去界定助理費性質，這是專擅濫權，民進黨團對立院法制局擅自作出見解的報告大感不解，要向立院索取報告全文，周萬來居然遮遮掩蓋，不敢給立法委員看，這是瀆職包庇，他們至今都看不到立院回覆給高院的報告全文。

鍾佳濱指出，從高院新聞稿所看到的簡單幾個文字，赫然發現立院回覆給高院的報告，和國民黨立委陳玉珍提案要替助理費案除罪化的立法說明高度相似，到底是誰抄誰？民進黨團質疑這兩份文件根本是出自同一人手筆，立院有必要給交代。