連任無懸念！高虹安重返市府 侯漢廷盼與蔣萬安組「安安連線」
新竹市長高虹安前天二審逆轉貪汙無罪，今天重回市府上班。北市議員侯漢廷今天表示，高在政治、法律層面相繼通過考驗，等同吃上無敵星星，明年縣市長選戰基本上沒有問題，更可與台北市長蔣萬安組成「安安連線」，整體北部選情對在野黨來說相當樂觀。
侯漢廷今上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他分析說，高虹安經歷這番事件後心態一定會更堅韌及強大，接下來高應會更勇敢對抗民進黨，不能因此沉寂，接下來應該大破大立，對於民進黨惡行，更應該去告訴社會大眾，「因為她自身就是被民進黨迫害對象。」
侯漢廷指出，高虹安之前已挺過大罷免，在政治意義不同意罷免的票數比當初當選的得票數來得高，顯見新竹人支持高，如今司法也獲得無罪可復職，等同於吃下「無敵星星」，明年新竹市應沒有懸念，藍白合支持現任讓高能拚連任，沒有太大障礙。
侯漢廷分析，在新竹這局態勢訂下後，北台灣對於在野黨相對樂觀，台北、新竹更可以組成「安安連線」打下很扎實的氣勢，更可串聯新北市李四川、桃園市張善政相對樂觀，綜觀來看北台灣很穩，唯一要擔心就是投票率不高，他舉例，目前蔣萬安面對綠營潛在人選看起來民調都大幅領先，可能導致支持者太穩，就不出門投票，選情有會有危機。
