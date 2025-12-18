論文涉侵害著作權 高虹安判賠資策會40萬

資策會去年控告新竹市長高虹安當年帶職赴美攻讀博士，未經授權抄襲她在資策會發表的二篇期刊論文且未標註出處，涉侵害著作權，提告求償。智慧財產及商業法院日前判高虹安敗訴，須賠償四十萬元，將論文中與資策會期刊論文重複部分篩除，並將判決書案號、當事人、主文刊登於聯合報或自由時報一日，可上訴。高虹安昨表示，待收到判決書後再和律師研議上訴。

資策會主張，高虹安未經同意，擅自於博士論文內重製或改作資策會受著作權法所保護的著作，並上傳至國外資料庫進行公開傳輸，已侵害資策會著作財產權。高虹安抗辯，論文中使用期刊內容屬職務上正常使用行為，且資策會非期刊著作人，此舉未侵害資策會著作權和著作姓名表示權，也沒有侵害其公開傳輸權，主張為合理使用。

法官審酌相關備忘錄、電子郵件及文件，僅能證明資策會曾同意高虹安以帶職、帶薪方式前往美國智能維護系統中心進行技術合作的研究及規畫，不包括前往辛辛那提大學攻讀博士，並非履行資策會指派之任務，無法依員工服務合約主張職務上正常使用行為。

依照資策會與經濟部間的研究計畫輔助契約書，研究成果即期刊著作權屬資策會，高虹安引用期刊於博士論文中，再上傳至「美國俄亥俄州圖書資訊網路」及「ProQuest資料庫」公開，已侵害資策會公開傳輸權，又未明示出處，已逾越合理範圍，判決高虹安敗訴。