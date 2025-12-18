立法院公聽會 助理費核銷免單據 學者多反對

國民黨立委陳玉珍等提案修法令助理費除罪化，引發爭議。立法院司法及法制委員會昨舉行公聽會，多數與會學者、專家持反對意見，指助理費非立委薪資，須附單據並符合法定用途才可核銷；法務部也提出報告，指陳玉珍等提案有除罪化的質疑，改變助理費性質，似增加立委實質收入。

陳玉珍等提出助理費除罪化修法，包括「立法院組織法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」等兩項草案，已付委，但引發國會助理反彈。

法務部報告指出，助理費的資金來源屬公帑，倘因助理費的性質變更，產生疑義，甚有是否生除罪化效果的質疑，攸關公共利益及廉政要求。對於草案將國會助理費性質定性為「對委員的補助款」，法務部指出，若由各立委自行定之並申辦相關保險及退休金事宜，性質改變，似已增加立委實質收入。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，若修法將經費完全交給立委統籌運用，法律上等同是宣告委員是唯一雇主，未來若發生勞資糾紛、職災補償等爭議，立法院作為機關的角色將會幾乎完全退場。

文化大學政治系兼任講座教授楊泰順表示，將款項全部撥到立委私人帳戶，由其統籌運用，對助理的尊嚴、獨立性都相當不恰當。

律師廖國翔說，立委必須申報薪資，若改由立委統籌分配助理費，缺乏監督機制下，立委可能把多數資金做個人用途或其他公關用途，造成勞動權益的倒退。

綠質疑韓護航 立院否認

高虹安助理費案涉貪汙部分二審改判無罪，綠營指控是高等法院採信立法院函覆資料，認為助理費性質屬「實質補助，彈性勻用」，要求立法院長韓國瑜說清楚。立法院副秘書長張裕榮昨表示，立院均依法行政，完全沒有護航高虹安。