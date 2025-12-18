聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨：現任優先 竹市一定禮讓民眾黨

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬林銘翰鄭媁／連線報導

面對明年縣市長選舉「藍白合」，新竹市長高虹安昨天接受本報專訪時表示，如何顧全大局協調與整合，考驗兩黨的溝通能力，這是一門非常困難的功課。民眾黨主席黃國昌昨說，高虹安代表在野陣營爭取連任，幾乎是確定的事情；國民黨也表示，現任優先，「新竹市長一定禮讓民眾黨」。

今年大罷免，讓藍白合作更緊密。高虹安分析，因大罷免本身就只有「同意」或「不同意」兩種對立結構，藍白當然會走向合作，加上新竹市是全台唯一市長、立委「雙罷免」同時進行的城市，使藍白合作態勢更為明顯。確實不少人認為要延續氣勢推動二○二六、二○二八年藍白合，但「縣市長、總統選舉與大罷免不同」。

高虹安說，當年新竹市長「三腳督」出現棄保現象，也是因為自己陣營逐漸爬升到民調領先位置，對部分藍營支持者而言，選戰後期自然會出現取捨，是相當自然的選民心理。

黃國昌昨說，高虹安代表在野陣營爭取連任，幾乎是確定的事情。藍白兩黨過去面對大惡罷，大家齊聚新竹並肩作戰，「我們都在同一艘船上，沒有人是局外人」，不僅國民黨全力相挺高虹安，民眾黨也全力支援立委鄭正鈐，「接下來在二○二六年選舉，新竹市會是第一個達成共識的地方」。

黃國昌說，相信國民黨主席鄭麗文也會同意，儘管這是一個好的開始，但是依然要戒慎恐懼，因為判決尚未完全確定，檢察官一定會上訴最高法院，很多事情現在還很難說，如同民眾黨前主席柯文哲所言，「不要低估民進黨無恥的程度」。

國民黨組發會主委李哲華表示，二○二六年縣市長提名辦法，在藍白合條款以雙方合作爭取勝選為目標；基於現任優先及雙方合作的誠意與善意，新竹市長一定禮讓民眾黨。

高虹安 貪汙 新竹 國民黨 民眾黨

延伸閱讀

卓榮泰不副署財劃法 黃國昌揭藍白討論「上街頭」…藍內部有異音

影／鄭麗文諷賴總統 在野無法獨裁「就像男人不會生小孩」

長期備戰卓揆挑戰憲法不副署 民眾黨下周憲政論壇直球對決

高虹安代表在野爭取連任「幾乎確定」 黃國昌批內政部核准復職慢吞吞

相關新聞

高虹安今早重返竹市府上班 坦言「貪汙標籤太沉重」

新竹市長高虹安助理費案前天二審逆轉貪汙無罪，改依偽造文書罪判刑六月。她昨接受本報專訪感嘆，「貪汙標籤太沉重」，停職一年五...

高虹安專訪「大罷免掛貪汙犯看板 被選民否決」

新竹市長高虹安二審貪汙逆轉判無罪，有人評論高院承審法官郭豫珍是「貪官之友」。她昨天接受本報專訪時感觸良多說，停職期間面臨...

高虹安專訪「理解柯文哲的煎熬 要撐住」

新竹市長高虹安昨天接受本報專訪，談到正身陷貪汙案官司的民眾黨前主席柯文哲，高虹安說，歷經司法程序，她更深刻體會一般民眾若...

國民黨：現任優先 竹市一定禮讓民眾黨

面對明年縣市長選舉「藍白合」，新竹市長高虹安昨天接受本報專訪時表示，如何顧全大局協調與整合，考驗兩黨的溝通能力，這是一門...

立法院公聽會 助理費核銷免單據 學者多反對

國民黨立委陳玉珍等提案修法令助理費除罪化，引發爭議。立法院司法及法制委員會昨舉行公聽會，多數與會學者、專家持反對意見，指...

論文涉侵害著作權 高虹安判賠資策會40萬

資策會去年控告新竹市長高虹安當年帶職赴美攻讀博士，未經授權抄襲她在資策會發表的二篇期刊論文且未標註出處，涉侵害著作權，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。