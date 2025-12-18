聽新聞
採訪側記／人生按下暫停鍵 高虹安看見「不同風景」

聯合報／ 本報記者王駿杰
新竹市長高虹安（右）的人生軌跡猶如雲霄飛車，她昨天出席公開活動，在鏡頭前露出久違的笑容。記者季相儒／攝影
新竹市長高虹安（右）的人生軌跡猶如雲霄飛車，她昨天出席公開活動，在鏡頭前露出久違的笑容。記者季相儒／攝影

在台灣的政治人物，很難找到像新竹市長高虹安這樣，短短數年就經歷天翻地覆的遭遇。從頂著科技新貴、斐陶斐光環，到踏入政壇獲藍白合勝選成為璀璨新星，再到助理費案涉貪風暴，高虹安的人生軌跡猶如雲霄飛車，充滿戲劇性。高虹安昨天出席公開活動，在鏡頭前露出久違的笑容，重新找回原來的自信。

高虹安被控貪汙二審結果大逆轉，不僅讓她暫且甩開了背負一年多的「貪汙」標籤，也讓身陷司法泥沼的她，因為停職「被迫按下暫停鍵」的人生，找到重啟的可能。

接受本報獨家專訪時，高虹安坦言，深刻體會到司法對一個人的影響，「原本持續運轉的工作與生活突然被中斷，每一天都變得非常漫長」，自己從高中開始就不曾停歇，從科技業無縫接軌進入立院，這樣的「被迫休息」，無疑是一種巨大的心理折磨。

為了不被司法壓力拖垮，停職期間高虹安受邀參加各種球類運動，成為她維持身心穩定的重要出口，她也有了更多時間深入地方，與里民坐下來好好吃飯聊天，「看見了山下的不同風景」，自認是她人生中特別且難得的經驗。

高虹安不諱言，難以接受助理費一審判決結果，她不禁要問，若拿掉「高虹安」三個字，回歸案件本身，一審會被重判嗎？在遭遇不利輿論與風向，她始終堅持清白，展現不服輸的一面。

如今二審結果出爐，對高虹安而言不是終點，而是重啟她第二階段政治生命。高虹安今起復職後，接下來的每一步，仍將持續受到民意與政敵的放大鏡檢視。

