高虹安今早重返竹市府上班 坦言「貪汙標籤太沉重」

新竹市長高虹安助理費案前天二審逆轉貪汙無罪，改依偽造文書罪判刑六月。她昨接受本報專訪感嘆，「貪汙標籤太沉重」，停職一年五個月，人生被迫按下暫停鍵，二審結果才讓她撐過低潮，終於有勇氣打給媽媽「報平安」。竹市府昨收到准予復職公文，高虹安今早八時半將重返市府上班。

回歸白營 還沒討論

高虹安說，復職後首要目標是盡速回到市政崗位，穩定市政運作。至於是否回歸民眾黨，她說，「還沒有討論、也沒有思考」，一切以盡速回到市長職務為最優先考量。

身為全台最年輕縣市長的高虹安，二○二○年擔任民眾黨不分區立委，她說，從政前從未踏入法院，未料到二○二二年投入新竹市長選戰後，竟短時間同時面對多起司法案件，「一般人成為被告，生活全面失序，更何況我還須肩負市長職務，壓力極大」。

「聽見一審判七年四個月時，心裡負擔極重。」高虹安昨在專訪時首度吐露去年七月接獲一審判決時的心境，她感嘆，外界關注她的政治前途，但對家人而言，最在意的是她是否平安，「一年五個月停職的日子，彷彿人生被迫按下暫停鍵，等待過程漫長而煎熬」。

高虹安指出，她未被司法與停職壓力擊倒，在親友與支持者陪伴下，持續走訪基層、規律運動，也藉此更深入新竹各角落。前天獲知二審宣判結果，鬆了一口氣，「第一件事就是打給媽媽報平安」，坦言官司審理期間，家人與她承受極大的壓力，她怕長輩擔心，始終未多談。

「二審結果雖非終局，但能先卸下沉重標籤，讓家人與支持者感到寬慰。」高虹安說，期盼能盡快回到市政崗位。由於去年一審宣判當天就接獲內政部來函停職，前天二審出爐後緊急申請復職，終於在昨下午收到准予復職函文，今將上工。

雖然二審逆轉貪汙無罪，仍可能面對檢方上訴與誣告案三審審理等。高虹安說，若需請假，市政會如常推動，並確保新竹棒球場明年安全啟用。

承擔兩次選民託付

至於明年是否爭取連任？高說，從市長選舉到通過反罷免投票，等於承擔兩次選民託付，「這是非常重的責任」。她首要任務是全力專注市政、兌現選舉承諾，才有底氣談後續。